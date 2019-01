Nogometni savez BiH traži firmu za nabavku vještačke trave na 15 lokacija

Nogometni savez BiH objavio je tender za izbor dobavljača sistema vještačke trave za terene u okviru izabranih 15 lokacija u BiH.

Tender se provodi u okviru projekta Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu.

Dobavljač vještačke trave će za potrebe NS/FS BiH nabaviti i montirati vještačku travu na 15 lokacija u BiH koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji, a na podloge pripremljene od strane lokalnih zajednica u periodu 15.mart – 15. novembar 2019. godine.

Pravo prijave na Konkurs imaju samo ovlašteni distributeri za jednu od zemalja jugoistočne Evrope jednog od proizvođača vještačke trave sa FIFA-ine trenutne liste povlaštenih proizvođača, a to su: CoCreation Grass Co.Ltd. (Kina), Edel Grass B.V. (Holandija), FieldTurf Inc. (Kanada), Greenfields B.V. (Holandija), Limonta Sport S.P.A. (Italija), Saltex Oy (Finska) i SPORTS AND LEISURE GROUP NV (Belgija).

Traženi sistem vještačke trave je visine 60 mm, mora zadovoljavati FIFA TM 2015 (FIFA Quality i FIFA Quality Pro).

Ponude se mogu dostaviti do 4. februara 2019. godine.

(RTV Slon/Akta)