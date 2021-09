Nova cesta povezala Banoviće i Lukavac, izgrađena dionica puta Seona – Orahovica

Općine Banovići i Lukavac početkom godine zajednički su inicirale izgradnju ceste na putu Seona – Orahovica, i već danas, kroz nekoliko mjeseci, dionica od 2,6 kilometara svečano je puštena u promet. Izgradnja ove dionice je koštala 300 hiljada KM, a finansirale su je općine Banovići i Lukavac, te Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sa po 100 hiljada KM.

”Raduje me da to danas izgleda ovako kako izgleda, da je to kvalitetni putni pravac, koji još uvijek nije završen, jedan dio projekta je ostao nezavršen, koji ćemo nastaviti iduće godine. Krajem godine je naš novi javni poziv, već smo dogovorili da su oni voljni da nastave da im to bude prioritet i onda ćemo mi to sufinansirati”, kaže Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Izgradnjom ovog puta skraćuje se putovanje iz mjesnih zajednica Seona, Aljkovići, Pribitkovići u općini Banovići ka Lukavcu i dalje prema Tuzli za oko 20-tak kilometara.

”U razgovoru prije nekoliko mjeseci kada smo dogovarali početak izgradnje ovog puta sa mještanima, kažu da je to bio san njihovih djedova i konačno se taj san ostvario zahvaljujući prije svega ministru Ramiću koji je pomogao ideju koju smo osmislili kolega Delić i ja kada smo u martu bili na terenu”, navodi Bego Gutić, načelnik Općine Banovići.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac Suad Salibašić kaže da put ima poseban značaj.

”To smo danas kazali s obzirom da on spaja ne samo susjedna mjesta Orahovicu, Seonu i mjesta oko Seone, nego i dvije općine, možemo reći da je on regionalnog značaja”, ističe Salibašić.

Ovo je prvi zajednički projekat općina Banovići i Lukavac, a načelnik Gutić navodi da su već razgovarali i o novim, prvenstveno koji se tiču poboljšanja uslova življenja stanovništva u mjesnim zajednicama Jaruške u Lukavcu i Treštenica u Banovićima.

U banovićkom naselju Mušići također je u promet puštena novoizgrađena dionica puta. Radi se o novoj cesti dugoj 350 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 85 hiljada konvertibilnih maraka a sredstva su osigurana iz općinskog budžeta.

Pored svečanog otvaranja novih dionica puta, u Banovićima su danas uručeni i ključevi za dodjelu stanova za 30-tak osoba. Radi se o projektu Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja nazvan CEB 2, a čiji je implemetator za teritoriju Federacije BiH Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

”Danas ćemo zvanično predati na upotrebu stambene jedinice raseljenim osobama koje je Federalno ministarstvo preko projekta CEB 2 rekonstruisalo u MZ Podgorje i Stražbenica”, naveo je Gutić.

Prilikom posjete općini Banovići, ministar je sa načelnikom obišao i lokaciju gdje će u narednom periodu biti izgrađeni objekti kolektivnog stanovanja, koji su također dio projekta CEB 2 za smještaj raseljenih osoba. U tim zgradama bit će smještene osobe koje se sada nalaze u izbjegličkom naselju Ježevac.

Na kraju posjete ovoj općini, federalni ministar Ramić i načelnik Gutić posjetili su i Islamski centar Banovići, gdje je nadležnima uručena građevinska dozvola za izgradnju objekta za društvene potrebe ovog Centra, a koje će finansijski podržati Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.