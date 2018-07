Nova kiša i novi problemi: „Mislila sam da se ponavlja 2014. godina!“

Obilne padavine ponovo su prouzrokovale ogromne štete na brojnim stambenim i poslovnim objektima u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli su zbog kiše, čak u tri mjesne zajednice, već u subotu proglašena stanja prirodne nesreće zbog čega su na terenu i dežurne ekipe javnih preduzeća i gradske službe Civilne zaštite. Od posljednjih padavina do danas, održani su sastanci sa predstavnicima oštećenih mjesnih zajednica za čije je stanovnike obezbijeđena i finansijska pomoć grada za svu pretrpljenu štetu. Ipak, stanovništvo se sada još više plaši obilnih padavina koje su najavljene do kraja ljeta.

Da se apokaliptične scene iz 2014. godine ponavljaju – bilo je prvo na šta je u petak pomislila Merima Terzić. Kuća njene majke koja cijeli svoj život boravi u Gornjoj Tuzli, zbog kiše, ponovo je neuslovna. Nagle i velike količine vode koje su, osim kroz korito rijeke Jale, tekle i pojedinim dijelovima naselja, uništile su cijeli potporni zid i most koji kuću porodice Terzić povezuje sa lokalnom cestom dodatno učinile nestabilnim. Dvorište u kojem su do prije samo nekoliko dana sjedili, pokazuje nam Merima, danas je tek sjelina puna vode i kućnog otpada.

“To je naglo, šta ja znam, kiša je pala. Nisam očekivala i niko nije očekivao ovakvo stanje. Ovo je četvrti most i treći zid koliko je moj rahmetli otac pravio. Međutim, ništa ne može bez trajne regulacije korita rijeke Jale. Objekat nije uslovan za stanovanje, nemam prilaza. Majka hoda teško i preko mosta staza diše. To je nesigurno. Ja se bojim.” – kaže Merima Terzić, stanovnica MZ Gornja Tuzla.

Od petka strah ne prestaje ni u još dvije tuzlanske mjesne zajednice. Osim u Gornjoj Tuzli, stanje prirodne nesreće proglašeno je i u Požarnici i u Simin Hanu. Ovi dijelovi grada, uslijed neočekivanih i ektremno velikih količina kiše, koja je padala svega nekoliko sati, dugo će se još morati oporavljati. Iako su zbog padavina bila aktivirana i tri klizišta, iz Civilne zaštite Grada Tuzla ohrabruju stanovništvo kako je situacija na terenu zadovoljavajuća i da se već radi na saniranju štete.

“Oko 20 km lokalnih makadamskih puteva je oštećeno. Formirane su vododarine i to sad treba sanirati. To se radi na terenu. Građani su dobili upute, a mi smo sa savjetima mjesnih zajednica održali sastanak i dali im upustva šta oni trebaju odraditi. Građani sav otpad trebaju složiti na određene lokacije, tada će Komunalac taj otpad preuzeti. Zatim tu će Veterinarska stanica i Dom zdravlja izvršiti dezinsekciju i deratizaciju tih objekata i okolnog područja.” – istakao je dr. Miralem Mulać, šef Odjeljenja za upravljanje rizicima od katastrofa u Službi Civilne zaštite Grada Tuzla.

Zajedno sa službom gradske Civilne zaštite, od subote su na terenu i članovi savjeta tri najugroženije mjesne zajednice. U Gornjoj Tuzli najveći problem vide u blizini izvorišta rijeke Jale koja je upravo na tom dijelu, ustvari i najbrža.

“Pa nažalost mi smo svjesni da se nalazimo u blizini izvorišta rijeke Jale koja je izuzetno brza. Na sat vremena tu se može proći cipelama, za sat ili za pola sata tu je visina vode i do 10 m. To nam se dešava od 1975. godine i to nam je problem, što voda dođe brzo pa neki ljudi i ne uspiju da sklone materijalna sredstva. Neki ljudi imaju oštećenja mašina. Brzo je korito rijeke Jale, a naselje je izuzetno gusto. I do oštećenja infrastrukture dođe zbog velikih nanosa.” – istakla je Maida Mehmedović, predsjednica Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla.

Iz Civilne zaštite Grada Tuzla, napominju kako svi stanovnici Gornje Tuzle, Požarnice, kao i Simin Hana koji su posljednjim padavinama pretrpili bilo kakva oštećenja vlastite imovine, mogu podnijeti zahtjev za pomoć gradskih vlasti. Specifično je to, što obrazac za prijavu štete mogu podnijeti svi – i vlasnici legalno izgrađenih objekata, ali i oni koji su to uradili bez odgovarajućih dozvola.

“Građani su dobili upute da popune obrasce za prijavu štete u svojim mjesnim zajednicama i svi koji budu prijavili štetu bilo koje vrste i bilo kojeg obima, izaći će komisija i štab će donijeti odluku o visini i eventualnoj pomoći građanima koji su pretrpjeli štete.” – dodao je Mulać.

Bez obzira na sve to, naša sagovornica sa početka priče i dalje nije najsretnija, iako je kuća njenih roditelja izgrađena legalno i posjeduje svu dokumentaciju kojom joj je bila dozvoljena gradnja baš na tom mjestu. Smatra, od jednokratne pomoći grada, stanovnicima Tuzle potrebnija su dugoročnija rješenja, kako se repriza problema uzrokovanih kišom i nevremenom, ne bi ponavljala svakih nekoliko godina.

“Plašim se. I prošle 2014. godine isto je rađeno. Komisije su dolazile, jedna za drugom. Konstatovale su. I ništa. Svi su govorili da je teško i da do konačnog regulisanja korita, trebaju doći mašine da barem malo popune i da čovjek ne strahuje od prve kapljice kiše.” – zaključila je Merima Terzić iz Gornje Tuzle.