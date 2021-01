Nova većina u GV Tuzla: ”Crvene” podržali i ”zeleni”

Iako je zabrana ulaska medijskih ekipa na sjednicu Gradskog vijeća Tuzla stavila sjenu na ono što je trebalo biti svečano, danas je izabrano rukovodstvo ovog tijela, te članovi nekoliko komisija.

Vijećnici iz Socijaldemokratske partije BiH, Demokratske fronte, Saveza za bolju budućnost, Tuzlanske alternative i predstavnik nacionalnih manjina čine novu većinu u zakonodavnom tijelu Tuzle. Riječ je o 16 vijećnika, dok zvanično opoziciju čine vijećnici Stranke demokratske akcije, Socijaldemokrata BiH, Platforme za progres, Naše stranke, Stranke za BiH, Pokreta demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Na konstituirajućoj sjednici izabrano je rukovodstvo, pa je nova predsjedavajuća Nataša Perić, a njena zamjenica Ana Pejić.

”Smatramo da smo mi okosnica građanskog uređenja Tuzle zajedno sa SDP-om i to je ono što je bilo vrlo bitno u našem opredjeljenju, a druga stvar je dobrobit Tuzle”, kaže Zlatan Fatušić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (DF).

Pri izboru rukovodstva, nekoliko vijećnika iz opozicije glasalo je za prijedlog vladajuće četvorke, pa se postavilo pitanje, da li to ”zeleni” odnosno SDA podržava ”crvene” odnosno SDP.

”Ja sam glasao onako kako je to dogovoreno na izbornim organima SDA, a to je suzdržano. Uz mene je to uradio isto Šefik Husić, a ostale kolege iz Kluba vijećnika SDA glasali su na prijedlog SDP-a, odnosno trenutne većine. To je njihovo demokatsko pravo”, naveo je Zijah Rifatbegović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (SDA).

Vijećnik Admir Čavalić (SBiH) rekao je da se iskristalizirala takozvana crveno-zelena koalicija.

”Mislili smo da je crveno-narandžasta, ali nije, kolega je tražio pojedinačno glasanje gdje se tačno vidjelo i kako je naveo da Tuzla više nije crvena, ona je crveno-zelena, imamo širu koaliciju vjerovatno SDP-a i SDA”, ističe on.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović (SDP) kaže da će vidjeti kako će u budućnosti izgledati većina.

”Da li će ostati na 16 vijećnika ili će broj biti veći, otvoreni smo za dalju saradnju sa svima”, rekao je Imamović.

Iz opozicije se nadaju da ovo nije samo matematička većina, već da će uistinu raditi u interesu svih građana. Vijećnici iz opozicije kažu da će biti konstuktivni dio Gradskog vijeća i ponudit će dobar program za građane kroz inicijative i prijedloge.

”Nećemo biti dio matematičke većine, radit ćemo po osnovu stručnosti i kompetentnosti i odgovornosti i za direktore javnih preduzeća i sve ostalo što se tiče vijeća”, kaže Omer Berbić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (Naša stranka).

Vijećnik Aleksandar Vujadinović (SD BiH) navodi da mu je najdraže to što su se pojavile nove snage u Gradskom vijeću.

”Neka nova energija je ušla u vijeće, malo neke stvari gledaju ozbiljnije i temeljitije”, ističe on.

Ostaje nada da će ovaj saziv vijeća biti temeljit i efikasan, te da će Tuzla imati Budžet za 2021. godinu već na narednoj sjednici, koja bi trebala biti održana za dvije sedmice.