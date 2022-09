Novalić: Milion ljudi dobilo je pomoć, imamo dovoljno hrane, hrabro smo se suprostavili inflaciji

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, gostujući u emisiji “Sedam plus” Televizije Hayat, odgovorio je na brojna aktulena pitanja, među kojima i na ona koja najviše zanimaju građane – o mjerama Vlade FBiH na smanjenju utjecaja inflacije, trenutno najvećeg ekonomskog izazova svuda u svijetu, ali io tome šta očekuje nakon Općih izbora.

– U jednom normalnom društvu država ima samo dva mehanizma. Jedan je fiskalni, a drugi je monetarni. Mi nemamo monetarnu samostalnost, tako da smo se orijentirali na fiskalne mjere. Prvi u regiji smo ograničavali cijene i to putem marži. Kad je u pitanju gorivo, veleprodajna marža je spuštena na 25 feninga sa 56, što je značajno. Ograničeno je i 17 vrsta prehrambenih proizvoda, ukupno 535 proizvoda, gdje smo rekli da marža između nabavne i maloprodajne cijene ne može biti veća od 8 posto. To je značajno utjecalo, znatno više nego što ljudi percipiraju, na regulaciju cijene. S druge strane, prvi smo kao Vlada predložili Vijeću ministara BiH da se zabrani izvoz ogrijeva. Potrebno je riješiti pitanje grijanja za zimu. Zatim da se i suspendiraju akcize. To je bio prvo naš prijedlog, mada nekako teško ide kroz Vijeće ministara. Mi smo kao prijemnik prihoda od akciza rekli da možemo odustati od toga da bi se pomoglo građanima – izjavio je premijer.

Novalić je, govoreći o obimnom programu koji Vlada FBiH provodi kao fiskalnu podršku za socijalno osjetljive kategorije stanovništva, podsjetio da su svi penzioneri, 435.000 njih, dobili po 100 KM, kao i 102.000 korisnika boračkih naknada, te 51.000 civilnih invalida. Zatim, 17.000 porodica ovih dana dobiva paket pomoći u prehrambenim proizvodima, a jučer je Vladina uderba proširena i na 270.000 ljudi koji su na birou i također će dobiti po 100 KM.

– Ne treba zaboraviti da smo i 80.000 do 100.000 porodica u stanju socijalne potrebe uveli u pravo da imaju još po 100 KM subvencije na račune za struju. Kad se to sabere, milion ljudi od dva miliona, koliko nas ima u FBiH, dobili su potporu, i to oni koji je trebaju – rekao je federalni premijer.

O rezervama osnovnih životnih namirnica, Novalić je istakao da ih Federacija, za razliku od entiteta RS, posjeduje i u tom sektoru se prilagođava evropskim zahtjevima.

– Evropski zahtjev je da sve osjetljive robe treba da imate u kvartalnom, godišnjem iznosu potrošnje. Imamo žitarica dovoljno da dva i po do tri mjeseca možemo kompletno stanovništvo hraniti i tu smo na evropskom prosjeku. Za drugo imamo određene ograničavajuće okolnosti. Goriva bismo trebali imati oko 250 miliona litara rezerve, međutim nemamo naftnih terminala koji bi bili spremni primiti gorivo, osim onog u Živinicama koji smo napunili. Sad saniramo terminale u Blažuju, Čelebićima i Bihaću. Naučili smo lekciju iz ove krize i činimo sve da zaštitimo građane od pošasti skupoće i nestanka goriva. Kriza nam je plastično pokazala šta trebamo raditi – kazao je premijer.

Potcrtao je da Federacija ima svoju proizvodnju struje koja ove godine neće poskupjeti. Također je podsjetio kako nema bojazni od nestašica mlijeka, čija proizvodnja se finansira iz federalnog budžeta te da naredni koraci moraju biti usmjereni na istu takvu podršku prozivodnji žitarica, uljarica i mesa.

Istakao je da zasluge za povećanje penzija ima prije svega ekonomski rast i privreda, koja je unatoč krizi izuzetno dobro rasla.

– Rast penzija zavisi od zakona, a ne od pojedinaca. Dobili smo tu inicijativu iz Parlamenta i ja sam je uputio resornom ministarstvu, ministru Vesku Drljači kojem sam kazao da je riješimo. Tri puta smo pomagali penzionerima. Dva puta povećanje i jednom po sto maraka. Ako je to nešto što trebamo i četvrti put, dajte prijedlog i potpišite fiskalnu odgovornost. Do danas nisam dobio odgovor. To je bio jedan populistički, marketinški potez – dodao je premijer.

Izjavio je i da je budžet Federacije najstabilniji u Jugoistočnoj Evropi, jer je to posljedica odgovorne fiskalne politike i radikalne ekonomske politike, koja je donijela prihode na drugoj strani.

Kada je riječ o bruto društvenom proizvodu, izvozu i naplati prihoda te na koji način se oni vraćaju građanima, premijer Novalić je potcrtao najveći i najbrži rast BDP-a u posljednih 7,5 godina, otkako traje mandat aktuelne Vlade FBiH. U prve četiri godine ovog saziva BDP je iznosio 4,15 milijardi maraka, a od 2018. do aprila 2022. godine BDP je 4,13 milijardi maraca, što je ukupno skoro 8,3 milijarde KM.

Naglasio je i da se izvoz skoro udvostručio, sa 5,68 milijardi koliko je iznosio 2015. godine na današnjih 11,8 milijardi KM.

– Mi smo rasli zahvaljujući broju novouposlenih ljudi, njih 60.000. U budućnosti najviše trebamo raditi na infrastrukturi. Mi gotovo sve sirovine, radnu snagu, kamen, cement, asfalt, ograde, imamo svoje, gotovo ništa ne uvozimo. Budući da je to naše, onda se i svo ulaganje u infrastrukturu preslikava u BDP. Svjedoci ste da smo donijeli zakone da sada sa rastom BDP-a i cijena balansiramo penzije, boračke naknade, a konačno ćemo tako tretirati i plate službenika. Kada raste BDP, sve u društvu raste, a rastu i mogućnosti da onda taj novac vraćamo građanima – rekao je Novalić.

Odgovarajući na pitanje šta nakon izbora, premijer je rekao kako očekuje da pobijedi razum i da se od 3. oktobra svi počnu baviti onim čime se trenutno Vlada Federacije koja jedina u BiH poduzima strateške ekonomske i mjere zaštitite građana.

– Čudna je retorika, niko se ne bavi mjerama, niko ne predlaže, niko nije rekao šta bi uradio sa fiskalnom politikom, poreznim sistemom, šta će uraditi u socijalnoj sferi. Volio bih da se vratimo reformama i ovih 8,3 milijarde KM govore da imamo računa, a populizam koji se događao prije nas više se ne smije ponoviti – poručio je premijer Novalić.

RTV Slon/FENA