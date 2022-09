Novalić: Mjerama Vlade FBiH pomoć osigurana za skoro milion građana

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je da nakon Općih izbora, koji će se održati 2. oktobra, Vlada Federacije BiH treba da usvoji fiskalne zakone jer oni omogućavaju povećanje plate.

– Broj dva, treba da usvoji energetske zakone, koje smo poslali Federalnom parlamentu. Ti zakoni jamče da ćemo zadržati energetsku nezavisnost i otvoriti široko vrata investicijama. Broj tri, treba da se usvoje antikorupcioni zakoni – rekao je Novalić.

Govoreći o saradnji sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem i predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom kazao je da Federacija održava saradnju, te podsjetio da je bilo potrebno što više harmonizirati ekonomske i socijalne mjere.

– To je zaista funkcioniralo sjajno u vrijeme Reformske agende, svi naši zakoni tako su doneseni harmonizirani. U ovom drugom mandatu promijenila se na određeni način strategija RS-a ili člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika okrenula se blokiranju i na određeni način izgubila na intenzitetu. Ipak, najmanje jednom godišnje se sastajemo u Banja Luci i Sarajevu i najmanje dva-tri puta godišnje kod predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Tegeltije. Moram priznati da reformskih zakona nemamo, a potrebni su nam – kazao je Novalić.

Navodeći kako teče oporavak ekonomije, istakao je da je ovo prva Vlada koja uopšte prati pokazatelje i tu je najvažniji bruto društveni proizvod, po kojem se vidi da li je društvo išlo gore ili dole.

– U prvom mandatu je to bilo 4 milijarde 150 miliona, prije toga je bilo milijardu i tristo. Znači da je četiri puta bilo više u drugom mandatu, 4 milijarde i 130 miliona. Nošeni smo na krilima povećanog izvoza, a izvoz smo u sedam godina udvostručili, sa 5,68 milijardi otišlo je na 11, 8. Nošeni smo na krilima 60.000 novih radnih mjesta i zakona kao što su zakon o unutrašnjem platnom prometu i zakon o radu i penzionom zakonu – rekao je Novalić.

Unatoč najvećoj krizi, smatra da se Federacija potpuno oporavila.

– Trebamo se okrenuti malim i srednjim preduzećima i obrtima, jer su oni zapravo naša ekonomija. Prosječna zaposlenost naših preduzeća kojih je 23.500 iznosi 17,5 ljudi – dodao je Novalić.

Potvrdio je da je Vlada ponudila određenu pomoć za nezaposlene osobe.

– Pokrenuli smo uspostavu programa novčane pomoći nezaposlenim osobama u FBiH. Dopunit ćemo svoju Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena za dodatnih oko 265.000 ljudi, nezaposlenih osoba, i to je jedina preostala kategorija ljudi koja nije bila obuhvaćena novčanom podrškom do sada. Jednokratnu pomoć od 100 KM prvo smo isplatili penzionerima, a zatim boračkim kategorijama i civilnim invalidima. U te tri populacije obuhvatili smo više od 530.000 stanovnika. Za oko 70.000 njih, sa ukupno 100 KM, subvencioniramo račune za električnu energiju – konstatovao je Novalić.

Izrazio je zadovoljstvo što je u toku podjela paketa s osnovnim životnim namirnicama i higijenskim potrepštinama za 17.000 porodica.

Odgovarajući na upit da li će doći do poskupljenja plina kaže da neće poskupiti u RS-u, jer devet puta manje troši od Federacije.

– Dakle, problem je kod nas. Doći će do poskupljenja plina zato što naš ugovor prati cijene derivata. Mi preko Energoinvesta imamo 42 godina taj ugovor. Mi smo spremni sa svoje strane da se poslije izbora dogovorimo sa KS da popola subvencioniramo povećanje cijene – naveo je Novalić.

Komentirao je činjenicu da u posljednjih četiri godine nije bilo puno otvorenih trasa, samo jedna, Zenička zaobilaznica.

– Više je razloga što je to tako. Prvo promijenili smo paradigmu gradnje. Prije su građene male dionice. Kada smo došli 2015. godine nismo imali projekata za nove dionice. Drugi razlog je što dionice nisu više jednostavne kao što su bile. Znači promijenili smo paradigmu i do sada je isprojektovano svih 169 kilometara koje treba do kraja izgraditi. Ko prođe Federaciju može vidjeti da je to jedna velika građevinska zona – dodao je Novalić.