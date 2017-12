Novalić: Novi investicioni zamah u 2018. godini

Federalni premijer Fadil Novalić je poručio da će novi investicioni zamah u 2018. godini obezbijediti više posla za građevinare i ostale radnike uključene u te projekte, a bit će stvoreni i uslovi za otvaranje novih radnih mjesta, saopćeno je iz Vlade FBiH.

”Naravno, 2018. godina treba da nas još više približi kandidaturi za članstvo u EU. To je veliki i složeni zadatak čije ispunjenje zavisi jedino do nas samih. Da bismo to ostvarili, neophodno je da nastavimo reformskih putem, i to brže i snažnije nego do sada”, istakao je između ostalog Novalić.