Novalić: Preporodili smo namjensku industriju i udvostručili prihode

Rast prihoda namjenske industrije se u mandatu ove Vlade FBiH više nego udvostručio jer je Vlada vrlo ozbiljno shvatila činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja ogromnog potencijala za razvoj namjenske industrije pa je zato i pokazala jasno opredjeljenje za razvoj ovog industrijskog sektora – ističe federalni premijer Fadil Novalić.

– Ponosan sam što je naš rad donio i rezultate. Ukupan prihod cijelokupne namjenske industrije u periodu od 2012. do 2014. godine iznosio je tek 289 miliona maraka, a u periodu od 2015. do 2017. cijelih 598 miliona maraka – poručio je Novalić.

Podvlači da se neto dobit namjenske industrije za isti period povećala za 108 miliona maraka.

– U periodu od 2012. do 2014. godine namjenska industrija je poslovala s gubitkom od 23 miliona maraka dok je u periodu od 2015. do 2017. godine namjenska industrija poslovala pozitivno i to sa dobiti od 85 miliona maraka – naglasio je premijer Novalić.

Osim toga, dodaje da su unaprijeđeni proizvodni procesi, a sve u skladu sa zahtjevima svjetskog tržišta.

Ova industrija je, podsjeća Novalić, u 2014. godini zapošljavala 2.200 osoba, a tri godine poslije 3.400 osoba, što je povećanje za 1200 radnika a to je, navodi, uz rast prihoda, povećanje dobiti i modernizaciju najbolji pokazatelj uspjeha.

(RTV Slon/Fena)