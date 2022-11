Novalić: Pronaći balans između zahtjeva rudara i interesa građana Federacije BiH

Pronaći balans između zahtjeva rudara i interesa građana Federacije BiH te iznaći rješenje koji neće dovesti u pitanje snabdjevanje građana električnom energijom niti rezultirati povećanjem cijene tog energenta, bilo je u fokusu sastanka, koji je premijer Federacije BiH Fadil Novalić i ministrar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić održali danas sa direktorom Elektroprivrede BiH Admirom Andelijom.

Povod za sastanak je bio novi kolektivni ugovor za rudare i najava štrajka u rudniku Kreka.

Direktor Elektroprivrede BiH Andelija ističe da novi tekst kolektivnog ugovora uvažava ključne zahtjeve rudara u vezi povećanja satnice i toplog obroka, no sindikati odbijaju uvođenje vrednovanja radnog učinka što može dovesti do variranja u visini plaće od -30% do +15%, u zavisnosti od ispunjenja plana.

– Uzevši u obzir trend u podbacivanju norme u proizvodnji, želim jasno naglasiti da vrednovanje učinka štiti interese svih građana Federacije BiH, koji će, ako ne bude usvojeno, cijenu električne energije plaćati 40% skuplje od trenutne, koja je najjeftinija u regionu. Podsjećam da su se sindikati obavezali uvesti vrednovanje radnog učinka još 2021. godine, što još nije ispunjeno – objašnjava Andelija.

Kad je riječ o najavi štrajka u rudniku Kreka zbog blokade bankovnog računa i upitne isplate oktobardke plaće, ministar energije, rudarstva i industrije Džindić ističe da je to rezultat sudskih presuda po tužbama radnika za plaćanje doprinosa za penzijsko osiguranje.

– Tužbe su kontraproduktivne jer otežavaju rad, a Elektroprivreda BIH se već obavezala uvezati staž svakom radniku kako stiče uslove za penziju. Dosad je na taj način uz pomoć Vlade FBIH uvezan staž za 10.000 radnika – objašnjava Džindić i dodaje da će resorno Ministarstvo pratiti aktivnosti koje provodi Elektroprivrede BiH i pružiti potrebnu asistenciju da ova dva pitanja riješi na najkvalitetniji mogući način kako za rudare tako i za građane Federacije BiH.