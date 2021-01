Novalić: Solidarnost i zajedništvo su nam važniji nego ikad

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u novogodišnjem intervjuu za Federalnu novinsku agenciju (FENA) govorio je o usvajanju budžeta za 2021. godinu, borbi s posljedicama pandemije, političkoj podršci i osporavanjima njegovog rada te nabavci vakcina protiv koronavirusa.

*Prijedlog budžeta Vlade Federacije BiH za narednu godinu usvojen je u Predstavničkom domu, ali ne i na Domu naroda. Šta to znači za dalje funkcionisanje Vlade?

– Na Domu naroda nije bilo kvoruma za glasanje jer su neki zastupnici, nažalost, bili spriječeni doći iz zdravstenih razloga. Očekujemo da budžet bude usvojen odmah poslije Nove godine jer je prošao u Predstavničkom domu, a i sve predloženo je realno i ostvarivo. Što se tiče usvajanja budžeta na Domu naroda, sasvim je prihvatljivo, i bez ikakvih negativnih posljedica, usvajanje budžeta početkom januara. Predloženi budžet će nam omogućiti, prije svega, da nastavimo s programima stabilizacije i oporavka privrede, koji su prvenstveno usmereni na očuvanje i kreiranje novih radnih mjesta. Za ove namjene planirano je Fondu za stabilizaciju privrede 150 miliona KM, a za kreiranje novih radnih mjesta dodatnih 50 miliona KM. Za dodatno osnaživanje Garantnog fonda u Razvojnoj banci planiramo je dodatnih 25 miliona KM. Također, planiramo regresirati kamate za sve korisnike Garantnog fonda.Do sada je za rješavanje stambenih pitanja mladih izdvojeno više od 85 miliona. Ovaj program smo pokrenuli 2018. s Union bankom i to planiramo i nastaviti. Za to smo u narednoj godini planirali dodatnih 15 miliona KM iz budžeta, a Union banka će iz svojih sredstva izdvojiti također 15 miliona. Do sada je zahvajujući ovom programu 891 mlada porodica kupila stan čime direktno pomažemo mladim ljudima, ali i utičemo na to da ostanu u svojoj zemlji. Uz to, indirektni efekti ovog programa su još veći, jer su sve komercijalne banke nakon toga snizile svoje kamatne stope. S obzirom na cjelokupnu situaciju posebno želim naglasiti da smo obezbjedili sve redovne transfere iz budžeta za isplatu osjetljivih kategorija, penzionera, poljoprivrednika, raseljenih lica i povratnika, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, transfer za boračku populaciju, ratne i neratne invalide. Niko od naših građana iz neke od ovih kategorija nema razloga za zabrunutost, isplate će biti redovne kao što su bile redovne i tokom 2020. godine, ali i prethodnih godina mog mandata. Osim ovoga, Vlada je obezbjedila i 16,5 miliona iz kojih će se osigurati naknada za roditelje djece sa posebnim potrebama. I u narednoj godini planiramo pružiti podršku nižim nivoima vlasti i to putem grant sredstava u iznosu od 200 miliona KM za kantone i 30 miliona KM za općine i gradove. Ova sredstva će biti usmjerena kao pomoć za održavanje likvidnosti u vrijeme pada prihoda, ali i za specifične mjere podrške privredi, koje će biti komplementarne našim mjerama. Važno je napomenuti i da smo za podršku zdravstvenim institucijama planirali 60 miliona KM, što je dvostruko veći iznos nego što je bio predviđen budžetom za 2020. godinu.

*Pandemija koronavirusa izazvala je ozbiljne ekonomske probleme u svim državama svijeta. Iz zemalja u okruženju stizali su i stižu podaci o velikim ekonomskim posljedicama. Kako se Vlada Federacije iznijela s tim?

– Kao što sam rekao i u Parlamentu novonastala situacija je globalni problem i više nego ikada bila je neophodna koordinacija, saradnja i brza reakcija svih aktera ekonomske politike kako bismo što više ublažili ekonomske posljedice. Mi smo se u Vladi uhvatili u koštac s ovom krizom pokušavajući uz pomoć dostupnih instrumenata i mehanizama stabilizovati ekonomiju i stvoriti pretpostavke za ubrzan oporavak.

Implementirali smo dva seta mjera. Prvim smo amortizovali prvi udarac na ekonomiju kroz subvencije u iznosu od 245 miliona, zatim mogućnosti korištenja namjenskih sredstava, uz obustavljanje plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak i prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja, kao i prekid prinudne naplate. Uspostavili smo Fond za stabilizaciju privrede, ali i Garantni fond pri Razvojnoj banci. Reagovali smo i kroz obezbjeđivanje finansijskih injekcija za privredu, obezbjeđujući u budžetu 180 miliona. Drugim setom mjera smo osigurali podršku likvidnosti najugroženijim sektorima, odnosno djelatnostima, očuvanju radnih mjesta, kao i osiguranju podrške koja je bila hitno potrebna za održavanje konkurentnosti u izvozno orjentisanom sektoru. Uz 90 miliona za ove sektore, doznačeno je i dodatnih 10 miliona kliničkim centrima u Federaciji, što je uz ranije doznačena sredstva, bilo oko 40 miliona KM pomoći Vlade koja je preko kliničkih centara trebala biti obezbijeđena za sve građane Federacije. Ono što je pokazala ova godina, odnosno problemi s kojima smo se susreli, jeste da moramo biti solidarni i pomagati jedni drugima. Moja obaveza i dužnost, kao premijera, bila je pomoći svima, svim građanima, dakle i svim kantonima, gradovima i općinama. Svaki dan smo radili prateći situaciju i donoseći potrebne odluke i mjere, pogotovo vezane za zdravstvo, kako bismo građanima Federacije što više olakšali teške okolnosti u kojima su se našli.

*Uz sve navedeno činjenica je da je godinu obilježila afera oko respiratora koja je rezultirala optužnicom?

– Do sada nisam rekao ništa oko optužnice i neću govoriti ništa u ovoj fazi. Moj advokatski tim je u više navrata obavijestio javnost o (ne)osnovanosti optužbi protiv mene.

*Kako komentarišete to što se u javnosti već duže pokušava stvoriti negativna slika o Vama i Vašem radu?

– Nikad me niko to nije pitao. Sigurno ste primjetili da nikada nisam reagovao i komentarisao razne napade na mene plasirane od određenih medija. Vaspitan sam da poštujem ljude i da im prilazim s povjerenjem. Ne postoji osoba koju sam ja svjesno povrijedio, uvrijedio ili, ne daj Bože, ponizio. Nikada kao premijer nisam komentarisao niti jednog političara ili politiku, a kamoli bilo koga vrijeđao ili omalovažavao. Na poziciju premijera nisam došao jer pripadam nekim uticajnim lobijima, nego zbog mojih rezultata rada. I to svako, ako želi, može provjeriti. Radim svoj posao najbolje što mogu i sretan sam što imamo rezultate. To što ne reagujem na napade, razne konstrukcije i neistine, ne znači da nisam svjestan ko i zašto to radi i zbog kojih interesa. Čak se i krivično gonim, ali nikada nisam ni pomislio da iskoristim svoj položaj i svoje znanje da bih se obračunavao s bilo kim, iako, kao što sam rekao, odlično znam ko i šta radi i čime se bavi da mi nanese štetu ili uvredu i lično i profesionalno. Moja porodica najviše ispašta zbog svega toga, pokušavam ih zaštiti, ali čak ni njih, kao ni moje prijatelje i poslovne saradnike, ne opterećujem time, jer vjerujem u zakon i pravdu, ali i u istinu koja će kad-tad izaći na vidjelo. Sad sam u situaciji da se moram baviti i krivičnim pravom, ali ono što mogu obećati svojoj porodici, prijateljima i saradnicima, kao i svima onima koji su vjerovali u mene i davali mi podršku, to je da ću se boriti do kraja za istinu i pravdu. Ali vidite dokle to ide, jučer je objavljeno u nekim medijima da je potvrđena optužnica, moji advokati nisu obaviješteni o tome, niti je to iko potvrdio. Kakva god da bude odluka, nastavit ću se boriti za istinu, dokazat ću da nisam kriv ni za šta i koliko je neistina rečeno o meni. Ipak, i ja sam samo običan čovjek od krvi i mesa, i ne mogu da ljudski ne reagujem na pojedine medijske napade kojima je cilj ismijavati me i kao čovjeka i kao premijera. To je, nekako, možda čak i teže, nego kad se ljudima radi nepravda. Pri tome, naravno, nemaju nikakvu argumentaciju za to, a pogotovo ne prijedloge za rješenja kojima bismo u proceduri i transparentno ispravljali te naše eventualne propuste, ili poboljšali naš rad.

*Kažete da ste postali premijer na osnovu svojih rezultata rada, ali nije li Vas ipak SDA predložila za premijera?

– Odgovor na oba pitanja je da. I SDA, koja me je predložila i koja je na vlasti, trpi pritisak zbog ove situacije u državi. Sa svojim advokatskim timom dokazujem svoju nevinost, a očekujem da će se SDA nastaviti boriti za profesionalo i nezavisno pravosuđe i uz poštivanje prezumpcije nevinosti. Moj zadatak je da radim kao premijer najbolje što mogu i imam što bolje rezultate, a SDA će u konačnici dati ocjenu svog premijera. Od Stranke očekujem da kao i do sada pruži svim svojim mehanizmima podršku radu Vlade i to je najbolji odgovor svima onima koji iz različitih interesa ruše i opstruiraju rad ove vlade. I premijera.

*Zar upravo predsjednik SDA u kontinuitetu ne pruža podršku Vašem radu?

– Značajno je to da predsjednik Izetbegović i u ovim uslovima podržava i moj i rad Vlade Federacije. Zvučat će možda deplasirano, ali predsjednik SDA daje povjerenje i podršku svim izabranim dužnosnicima, od vrha države do općina. Svi mi imamo isti nivo podrške, ali su neki tu podršku shvatili kao mandat da mogu iznutra rušiti i SDA i ovu Vladu. Predsjednik Izetbegović se nikada nije na bilo koji način mješao u rad ove vlade, u smislu nekih uticaja ili kadrovskih rješenja, kao što se ne mješa ni drugima, a ja ću se truditi da svojim radom olakšam i njegovu i poziciju SDA u ovim vrlo teškim vremenima. Ponavljam, solidarnost i zajedništvo zbog svega što se dešava u zemlji možda su nam danas potrebniji nego ikad u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini.

*Možete li nam za kraj reći kad će građani Federacije dobiti vakcine protiv COVID-19?

– Vijeće ministara u ime Bosne i Hercegovine, kao što to rade sve države u svijetu, kroz COVAX mehanizam nastoji u što kraćem roku obezbijediti cjepivo za naše građane. Nakon nepotrebnih nesporazuma, uzrokovanih ne krivnjom Vlade FBiH, u predviđenom roku smo uplatili potrebna preostala sredstava. Osim toga, i za narednu godinu smo obezbjedili sredstava za vakcine koja se u slučaju potrebe mogu i povećati. Dok drugi pričaju mi smo se već angažovali na traženju i drugih rješenja uz količine koje ćemo dobiti preko COVAX mehanizma. Na Ured premijera već je stiglo Pismo interesa od jednog proizvođača vakcina koje sam odmah proslijedio nadležnom Ministarstvu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo i Federalnom zavodu za osiguranje i reosiguranje i od njih očekujem hitnu reakciju. Kao premijer Federacije naravno da ću uraditi sve što je u mojoj moći da obezbjedim sve da građani Federacije što prije dobiju vakcine.

