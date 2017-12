Novalić: Svima koji su došli do penzije uvezali smo radni staž

Svim ljudima koji su do ovog momenta došli do penzije uvezali smo radni staž – potvrdio je federalni premijer Fadil Novalić na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nakon što mu je šef Kluba SBB-a BiH Nasir Beganović uputio pitanje “Zašto rudari od 12 do 18 mjeseci čekaju da ostvare svoje pravo?”.

Odgovarajući na to pitanje, Novalić je naglasio da je stečajni postupak za Željezaru Zenica otvoren.

– Povezat ćemo radni staž za onih 96 ljudi koji imaju tri godine do penzije, a od 120 do 160 osoba bit će zaposleno u novootvorenoj firmi po stečaju kao što je slučaj sa TTU Energetik a ostatak od 346 osoba bit će socijalno zbrinuto po zakonu sa otpremninama. Sva ostala druga prava koja potražuju radnici iz dosadašnjeg radnog odnosa bit će predmet stečaja i namirivat će se iz stečajne mase – rekao je Novalić.

Izražavajući zanimanje za status rudara, posebno rudnika Zenica i Breza, Beganović je podsjetio da je prekjučer jedan od tih radnika izvršio samoubistvo.

– Problem, koji se ogleda u dvadesetogodišnjem nevođenju računa o dužnosti preduzeća u vlasništvu FBiH da plaćaju obaveze, i dalje se gura pod tepih pa radnici koji su stekli uslove da odu u zasluženu penziju to svoje pravo ne mogu ostvariti – istakao je Beganović.

Komentirajući navedeno, Novalić je rekao da su javna preduzeća gotovo izašla iz dugogodišnjeg neplaćanja te da rudnici većinom plaćaju obaveze.

– Slučaj rudara ne bi trebalo dovoditi pod ovu situaciju, jer je imao 55 godina i nije došao u obuhvat penzije. Inače, da je došao bio bi predmet naše rasprave – naglasio je Novalić.

Pred poslanicima Federalnog parlamenta konstatovao je da nema pretpostavke da se donese zakon o uvezivanju radnog staža u preduzećima koja su u vlasništvu FBiH.

U tom pogledu, mišljenja je da nema smisla zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH, koje traži da navedeni zakon predviđa i radnike privatnih firmi, kojima nisu uplaćivani doprinosi.

– To bi iznosilo nekoliko milijardi i ovaj zahtjev nije moguće realizirati. Zato smo se bazirali na rješavanje tekućih slučajeva na način da pojedinačno uvezujemo radni staž ljudima koji su ispunili uslove za penzionisanje – poručio je Novalić na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj se nakon zakazane pauze do 14 sati očekuje usvajanje dnevnog reda.