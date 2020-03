Novalić: Svima treba smanjiti plate, predsjednik sindikata ima preko 3.000 KM

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić odgovorio je predsjedniku sindikata državnih službenika Samiru Kurtoviću, u vezi sa mjerom smanjenja plata u javnom sektoru.

– Naravno da smatram da svima treba smanjiti plate. Ako treba početi od najviših zvaničnika, nemam problem s time. Neke odluke treba donijeti Parlament, neke Vlada. Plate treba smanjiti – pocev od mene. Ako obična porodica može živjeti sa prosječnom platom, zašto ne bismo mi mogli podnijeti radikalne rezove.Također, mislim da treba početi i od gospodina Kurtovića koji kao predsjednik sindikata ima platu u visini ministra. Njegova osnovna plata je 2.858 KM + minuli rad + topli obrok, prevoz, itd. Dakle, Kurtović treba da bude među prvima, kojima treba smanjiti plate – ističe Novalić.

Premijer dodaje da “ako gospodin Kurtović misli da javni sektor može proći bez smanjenja plata, on je u dubokim ali i opasnim iluzijama”.

-Ako on misli da, i kada stanu s radom privatne firme, da će i dalje Federacija imati skoro 5 milijardi budžeta, on pokazuje elementarno neznanje, koje je pomiješano s populizmom vrlo opasno. Pare u budžet ne padaju s Marsa. Već ih uplaćuje privatni sektor, realni sektor kroz poreze. Ako stane privatni sektor, stat ce i uplata i poreza. A bez poreza nema novca ni u budžetu. I u tom slučaju, nećemo više govoriti o smanjenju plata, već o tome da neće biti nikakvih plata u javnom sektoru, bez privatnog sektora. Zato javni sektor mora priskočiti odmah u pomoć privatnom sektoru, radnicima. Moramo jednu stvar dobro razumjeti. Ko god bude imao ikakav posao u idućem periodu, treba da neki način pomogne sve one koji će, ne svojom voljom, ostati bez posla. Moramo na sve načine pomoći proizvodnim firmama i njihovim radnicima, jer bez njih nema ni budžeta, ni javnog sektora ni države – zaključio je u svojoj reakciji premijer Fadil Novalić.