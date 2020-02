Novalić: Zbog koronavirusa sutra sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u BiH

Federalni premijer Fadil Novalić održao je danas u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona redovan sastanak s premijerom Mirzom Ganićem i njegovim saradnicima, s kojima je razgovarao o aktuelnim temama.

Sastanku je prisustvovao i federalni ministar pravde Mato Jozić, a tema sastanka u ZDK, napomenuo je Novalić, bila je i borba protiv koronavirusa o čemu će sutra biti održan i sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Sastanak bi trebao biti održan u Doboju.

–Sutra imamo sastanak sa svim ministrima zdravstva i drugim faktorima koji treba da brane društvo od te pošasti. Danas smo željeli da vidimo šta u tom pogledu radi Zenica – kazao je Novalić, koji je dodao da još nisu registrirani oboljeli od tog virusa u BiH.

Navodi, međutim, da kineski građani na Pelješcu (Hrvatska) grade most, kao i neke projekte u BiH, dok dodatnu opasnost predstavlja saznanje da se taj virus proširio i na Italiju, “s kojom imamo jaku komunikaciju“.

-Opasnost se globalizira i to je znak da se moramo udružiti i početi rješavati. Ne samo na kantonalnom nivou, jer manja je korist ukoliko samo to rješava Zenica ili Sarajevo. Može biti da je bolje rješenje da mi, na federalnom nivou, također nađemo neku izoliranu kasarnu, da bi smo od nje napravili izolatorij – po ugledu na rješavanje migrantskih kriza, nego da svaki kanton pravi izolatorij. To je skupo i nepraktično – smatra Novalić.

Novalić je također kazao da su na sastanku razgovarali i o ekonomskim temama, odnosno o novim, reformskim zakonima iz područja ekonomije.

-To su, prije svega, Zakon o doprinosima, dohotku, o konsolidaciji zdravstvenih ustanova i, naravno, zakon koji bi na određeni način relaksirao sportske klubove – najavio je Novalić, koji je podsjetimo da je to važno i zbog Nogometnog kluba Čelik iz Zenice, mada su, dodao je, skoro svi klubovi u istoj situaciji.

Dotakli su se, ističe Novalić, i najvećeg problema na ovom kantonu, a to je preduzeće Krivaja iz Zavidovića.

-Ja bih rekao da je to, gotovo, jedina fabrika koja je ostala iz nekog vremena, zato što je u sudskom postupku pa joj Vlada FBiH nije mogla pristupiti. Dogovorili smo da zajednički, po svaku cijenu, ove godine riješimo taj problem – najavio je Novalić, koji je podvukao i da njegovo iskustvo “govori da sve što se u Zenici dogovori, to se i provede“.

U odgovoru na novinarsko pitanje o potrebi “pravednije raspodjele javnih prihoda“ za kantone čija je privreda izvozno orijentirana, Novalić je kazao da je opšti zahtjev, gotovo svih kantona, “da imaju osjećaj da ih neko drugi vara“.

– Naravno, zakon je transparentan, samo je definiran ne prema ubiranju, ni prema izvozu, ni prema, ekonomskom doprinosu, nego prema distribuciji. Znači, vrši se distribucija prema teritoriju, broju stanovnika, broju učenika…i sa određenim koeficijentima koji, također, deformišu stvari. Opšti je konsenzus da treba mijenjati zakon – kazao je Novalić.

Istakao je također da imaju spreman i novi tekst zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH, ali da stalne političke krize “uvijek suspendiraju ekonomske teme“.

Promjene će, najavio je Novalić, biti u pravcu da ide prema ubiranju, odnosno prema ekonomskom doprinosu, a ne čak ni prema izvozu, mada je svjestan da su ZDK i Tuzlanski kanton izvozno orijentirani te da izvoze roba u vrijednosti po 1,4 milijarde KM.

Premijer ZDK-a Mirza Ganić podsjetio je kako su u tom kantonu već oformili Krizni štab za borbu protiv koronavirusa, ali da bi izgradnja izolatorija, jer takvi bolesnici ne smiju ući u bolnicu, bio veliki finansijski udar za ZDK pa ga raduje najava rješenja na višem nivou.

-Želimo da u Zavidovićima iskoristimo prostor, gdje se nalazi Krivaja, za poslovnu zonu. Tražimo način kako da to riješimo. Imamo čvrsto obećanje da ćemo, do kraja godine, zajedno ući u tu problematiku. Nadam se da ćemo uspjeti staviti tačku na tu priču, jer bez trajnog rješenja tog problema nemamo koristi ni mi kao kanton, ni lokalna zajednica, koja je “zarobljena“ tim problemom – kazao je Ganić.

Istakao je kako su od premijera Novalića tražili da se iznađe način da se dio ubranih prihoda od strane federalnih inspekcija vrati ZDK-u.

-Moram priznati da imamo dobru saradnju sa premijerom FBiH. Kako sa transferima, tako imamo i podršku i sve što je, do sada, traženo iz ZDK-a, svakako je bilo ispoštovano. Naravno, ono što je bilo u granicama naših mogućnosti – dodao je premijer ZDK-a.

Delegacije dvije vlade, nakon sastanka u ZDK-u, zajednički su obišle i kazneno-popravni zavod Zenica, gdje su se, kako je kazao Novalić, željeli uvjeriti “da li se nešto popravilo u zadnje dvije godine, od kada smo napravili personalne i svake druge tehičke promjene“.