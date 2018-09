Novalić: Željeznice FBiH na pragu pozitivnog poslovanja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Upravom Željeznica Federacije BiH uspjela je riješiti brojne probleme ovog preduzeća, a federalni premijer Fadil Novalić ističe da je napredak već vidljiv.

Sinhroniziranim radom od samog početka mandata, sa Upravom Željeznica FBiH koju predvodi direktor Enis Džafić, uspjeli smo riješiti brojne nagomilane probleme – istakao je premijer Novalić. Dodao je da su željeznice u svim zemljama vrlo važan dio saobraćajne infrastrukture.

Jedan od najznačajnijih koraka je to što su Željeznice na početku 2017. godine, nakon više od 20 godina, počele redovno uplaćivati poreze i ostale doprinose za sve uposlenike. Vlada je riješila problem firme Revom Dobošnica što je omogućilo da Željeznice same remontuju svoje vagone, što do tada nije bio slučaj – ističe Novalić.

Osim toga završen je višegodišnji sudski spor sa firmom Končar Zagreb, tako da su sve lokomotive vraćene u Federaciju BiH. Pušteni su u rad talgo vozovi koji su više od deset godina ‘ležali’ van upotrebe, dok su se u isto vrijeme plaćali kreditni anuiteti. Nedavno je otvorena i stalna linija Sarajevo-Bihać.

Očekujemo stavljanje u pogon i niskopodnih vozova. U toku je postavljanje optičkog kabla na relaciji Sarajevo – Čapljina. U ovom periodu uspjeli smo smanjiti negativan finansijski rezultat i uvesti Željeznice na prag pozitivnog poslovanja. Vratili smo 100 miliona KM obaveza iz ranijeg perioda i uredno izmirili tekuće obaveze – dodao je Novalić.

S obzirom na to da Željeznice prevoze 20 posto tereta iznad evropskog prosjeka po kilometru pruge, što je potvrdila i Svjetska banka, Novalić je najavio da će Vlada FBiH u narednom periodu značajnije pomoći ovu kompaniju ulaganjem u željezničku infrastrukturu da bi se osigurao nesmetan prijevoz roba i putnika u BiH.

Od deset najvećih kompanija u BiH po pitanju uvoza i izvoza njih osam isključivo svoje robe prevoze željeznicama.

