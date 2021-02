Nove oštrije epidemiološke mjere u Kantonu Sarajevo

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu naredbu koja će biti u primjeni od sutra, 25. februara. Ovo su nove naredbe koje važe za sve građane i posjetitelje ovog kantona:

Zabranjuje se organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 30 lica;

2. Zabranjuje se organizacija za sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode);

3. Zabranjuje se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće;

4. Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru (prekrivena usta, nos i brada);

5. Naređuje se obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru;

6. Naređuje se svim licima da se, uz propisno nošenje zaštitnih maski i održavanja fizičkog rastojanja u zatvorenom i otvorenom prostoru, pridržavaju i svih uputstava Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

7. Naređuje se da sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima zaštićeni maskom, da obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, da se pridržavaju se uputstava Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju;

8. Naređuje se organizacija radnog vremena u periodu od 05:00 do 23 :00 sati:

– svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice, objekti za smještaj i dr.),

– priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, i dr.).

– svim tržnim centrima uz obavezno prisustvo covid redara u okviru radnog vremena;

9. Naređuje se subjektima koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti, na radnom mjestu;

10. Naređuje se organizovanje takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

11. Naređuje se subjektima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i si.) da:

– organizuju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance, -na ulazu u objekat da postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno sedam metara kvadratnih;

12. Naređuje se svim subjektima koji obavljaju registrovanu djelatnost da vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija. Dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati;

13. Naređuje se se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlašćenja da organizuju svoj rad sa građanima na sljedeći način:

-na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

– održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

– omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku;

14. Naređuje se svim pravnim subjektma kao i kantonalnim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlašćenja da mogu organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće;

15. Dozvoljena su okupljanja na sahranama do najviše 25 osoba, uz zabranu da se saućešće ožalošćenim izražava bliskim kontaktom;

16. Naređuje se upravama groblja obvezno nadziranje pridržavanja epidemijskih mjera propisanih za okupljanja na sahranama i izražavanja saućešća ožalošćenim;

17. Naređuje se svim školama stranih jezika da svoju djelatnost obavljaju uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera;

18. Naređuje se svim auto školama da teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanj kontakata na daljinu, da satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, da pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobile, te da se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

19. Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavacima i predstavnicima javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi, i slično);

20. Preporuka je da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte;

21. Naređuje se organizatorima okupljanja da osiguraju da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo;

22. Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, da smanje fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće, da uvedu rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla, da uvedu klizno radno vrijeme gdje je to moguće, da organizuju rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće, da smanje broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru, da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

23. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantoma Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora.

24. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovom Naredbom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovom Naredbom i o tome obavijeste Krizni stab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo.

25. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni list”, broj 00/00 I 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list Federacije BiH”, broj 29/05).

26. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25.02.2021. godine, do isteka roka od 14 dana.