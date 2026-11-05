Novembar donosi nebeski spektakl: Meteori, susret planeta i Supermjesec

Novembar 2026. godine donosi nekoliko zanimljivih astronomskih pojava koje će, uz povoljne vremenske uslove, biti moguće posmatrati i iz Bosne i Hercegovine. Američka svemirska agencija NASA najavila je meteorske kiše, prividno približavanje Marsa i Jupitera te pojavu Supermjeseca krajem mjeseca.

Prvi događaj očekuje se već 5. novembra, kada će vrhunac aktivnosti imati meteorska kiša Južni Tauridi. Ova pojava poznata je po povremenim izrazito sjajnim meteorima, koji mogu ostaviti upečatljiv trag na noćnom nebu.

Sjeverni Tauridi dostići će vrhunac oko 12. novembra, a u idealnim uslovima moguće je vidjeti približno pet meteora tokom jednog sata.

Novembarski meteori najbolje će se vidjeti sredinom mjeseca

Posebno zanimljiv period očekuje se u noći sa 17. na 18. novembar, kada će biti najaktivnija meteorska kiša Leonidi.

Prema NASA-inim podacima, u idealnim uslovima moguće je vidjeti do 15 meteora na sat, iako će stvarni broj zavisiti od vremenskih uslova i svjetlosnog zagađenja.

Za posmatranje nije potrebna posebna oprema. Najbolje je pronaći mjesto udaljeno od gradske rasvjete, a najveće šanse za uočavanje meteora bit će u ranim jutarnjim satima, nakon zalaska Mjeseca.

Još jedan zanimljiv prizor očekuje se 15. i 16. novembra, kada će Mars i Jupiter na nebu izgledati kao da se nalaze gotovo jedan pored drugog. Planete će biti vidljive prije izlaska Sunca, a Jupiter će se izdvajati jačim sjajem.

Supermjesec stiže 24. novembra

Vrhunac novembarskih astronomskih događaja bit će 24. novembra, kada će se na nebu pojaviti Supermjesec.

Riječ je o pojavi kada se pun Mjesec nalazi relativno blizu Zemlje, zbog čega može izgledati nešto veći i svjetliji nego inače.

NASA navodi da će novembarski Supermjesec biti prvi u nizu od tri uzastopne ovakve pojave, koje će se nastaviti tokom decembra i januara.

Najljepši prizori očekuju se neposredno nakon zalaska Sunca, kada se Mjesec bude pojavljivao iznad istočnog horizonta.