Novi detalji tragedije u Gračanici

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona  stigli su novi detalji tragedije u Gračanici. Nakon obavljenog uviđaja I.K. (63) je lišena slobode i nakon kriminalističke obrade bit će predata u nadležnost Tužilaštva. Potvrđeno je da se provode sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do smrti S.K. (66), koji je preminuo od posljedica povrede oštrim predmetom u predjelu stomaka. Više informacija o ovom slučaju očekuje se sutra.

Podsjećamo, danas je, oko 14:20 sati, Policijska stanica Gračanica zaprimila dojavu da je u porodičnoj kući na širem području grada povrijeđen muškarac. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt muškarca rođenog 1959. godine iz Gračanice”, saopćeno je iz MUP-a TK.

Na mjesto događaja tada su upućeni i istražitelji OKP PU Gračanica te uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK.

