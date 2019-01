Novi investicijski planovi Sode Sisecam: Značajni projekti i u oblasti zaštite okoliša

Planovi budućeg razvoja, značajnijih investicija i povećanja proizvodnih kapaciteta u fabrici Soda Sisecam u Lukavcu, bili su tema današnjeg sastanka Uprave ove kompanije sa delegacijama Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije BiH, koje su predvodili premijer TK Jakub Suljkanović i savjetnik premijera BiH Sead Lisak, te predstavnicima Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini.

Kako je rečeno tokom sastanka svi značajniji investicijski projekti uslovljeni su sa nekoliko strateških preduslova. To se prije svega odnosi na pitanja željezničkog transporta, snabdijevanje električnom energijom, ugljem, te osiguranjem sigurnog snabdijevanja neophodnom količinom slane vode (slanice) koju osigurava Rudnik soli Tuzla.

Vlada Federacije je već učinila određene korake kako bi se omogućilo povoljnije snabdijevanje Sode električnom energijom, a učinjeni su i određeni pomaci po pitanju snabdijevanje ugljem i željezničkim transportom roba. Cilj svega što smo do danas učinili i onoga što ćemo učiniti već početkom slijedeće sedmice, jeste da se stvore kvalitetniji uslovi za razvoj lukavačke fabrike sode“, rekao je ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

S druge strane snabdijevanje slanicom je u domenu Kantonalne vlade i Rudnika soli Tuzla.

„Rudnik soli Tuzla je društvo na koje Vlada Tuzlanskog kantona, iz više razloga, gleda s posebnom pažnjom. To je jedini rudnik soli nad kojim je izgrađen grad i eksploatacija soli se radi pod stalnim monitoringom kako ne bi došlo do neželjenih posljedica po stanovnike i gradsku infrastrukturu. Kao rezultat povećane brige za poslovanje Rudnika, ovo privredno društvo uspješno je okončalo i proces finansijske konsolidacije te su stvoreni preduslovi za nova istraživanja, otvaranje novih bušotina, a time i povećanje kapaciteta za proizvodnju slanice. Sve to govori u prilog da će Rudnik biti u prilici da buduće investicije planira i u skladu sa investicijskim projektima Sode, a sve kako bi bio u stanju da isporuči potrebnu količinu slanice svojim kupcima,“, rekao je premijer Suljkanović, pohvalivši dosadašnje i planirane investicijske projekte u Sodi.

Osim impresivnih poslovnih rezultata, te upošljavanju velikog broja radnika, Soda Sisecam okončava i realizaciju nekoliko značajnih projekata u oblasti zaštite okoline.

Podsjećamo incident na taložnici „bijelo more“ je riješen na način da je saniran zid i ta taložnica od incidenta u proljeće više nije korištena. Trenutno se radi na drugim projektima ekološki prihvatljivog zbrinjavanja otpada iz Sode, pojasnili su danas iz Uprave Sode.

Osim pomoćnika predsjednika hemijske grupacije Sisecam Hidayeta Ozdemira i generalnog direktora Soda Sisecam Lukavac Sefa-e Ozncegedika, premijera Suljkanovića i ministra Džindića, današnjem sastanku su prisustvovali predstavnici turske ambasade, ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, ministar privrede TK Osman Puškar, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Admir Huskanović, ministar poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević i direktor Rudnika soli „Tuzla“ Anis Šaldić.