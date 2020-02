Novi val migranata u Tuzli, hrane i donacija sve manje

Iz Srbije, preko Zvornika i Kalesije u Tuzlu. To je jedna od ruta kojom već više od godinu dana migranti dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Briga lokalnih, kantonalnih i državnih vlasti ostala je na nivou održavanja tematskih sjednica o ovoj problematici i donošenja odluka koje u konačnici nisu provedene. Do provođenja odluka i prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge, migranata sve više.

“Ovdje su uslovi nikavi. Vidite žene doje svoju djecu na stanici. Mi nemamo mogućnosti niti kapaciteta da sve ove ljude smjestimao iako smo nedavno otvorili sigurnu kuću i imamo hotel koji drži Pomozi.ba ali sve je to puno, svaki dan je sve više ljudi. Postaje nemoguće. Sav teret oko pomoći ovim ljudima snose nevladine organizacije i volonteri. Ovdje je sistem trebao davno da se uključi. Protekle sedmice smo imali sastanak u Skupštini TK, dobili smo obećanje da će nam pomoći oko hrane i na tome se sva priča završava. ovi ljudi će i dalje ostat na ulici.”, rekao je Senad Pirić, volonter.

Formiranjem Vijeća ministara očekuje se i reakcija po pitanju migrantske krize u BiH i rješavanje problema lake prohodnosti granica Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama.

“Jedan od zaključaka Vlade TK je da se organizuje sastanak sa ministrom sigurnosti, zajedno Vlada TK, ministarstvo sigurnosti i predstavnici lokalne zajednice. Znamo da je pitanje stranaca, migranata u nadležnosti ministarstva sigurnosti.”, istakao je Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK.

I do zvaničnmog dolaska ministra sigurnosti BiH, na tuzlanskoj autobuskoj stanici migranata je sve više. Vikend iza nas i prvi lijepi dani u neobično toplom februaru na ovo mjesto dovelo je oko stotinu novih. Danas ih je više od 250. Neki od migranata će dalje za Sarajevo a neki će opet pokušati preći granicu sa Hrvatskom, preko Velike Kladuše ili Bihaća. Salahudin, migrant iz Maroka do Turske je došao avionom, odakle je krenuo pješke do Grčke, Albanije, Crne Gore preko Srbije odakle je stigao u BiH.

“Osjećam se loše, uslovi ovdje su loši. Na putu prema Bosni hrvatska policija se jako loše ponaša prema nama.”, rekao je Salahudin, migrant iz Maroka.

“Skoro 15 dana sam ovdje i noću je prehladno. Organizacije nam daju hranu i to je sve. Ne gubim nadu, nada mi je jedina preostala”, dodao je Subhanula, migrant iz Pakistana.

Migranata sve više, a uslovi sve lošiji, vlast šuti. Kako saznajemo ukoliko priliv migranata bude kao ovog vikenda, Merhamet neće moći obezbijediti dva obroka, a donacija je sve manje, kažu volonteri.