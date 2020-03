Novi zakon u Njemačkoj: Lakše do zaposlenja za radnike iz zemalja koje nisu članice EU

Sa Balkana u Njemačku godišnje odlazi više od 100 hiljada radnika, a od prvog marta u Njemačkoj je na snagu stupio novi zakon, koji državljanima zemalja koje nisu članice EU olakšava zaposlenje u Njemačkoj.

Novi zakon za useljavanje je ustupak njemačke vlade poslodavcima, kako bi se u Njemačku brzo i bez birokratije mogla dovoditi kvalificirana radna snaga i to ne samo iz zemalja Evropske unije. U mnogim branšama bilježi se manjak stručnog kadra. Mnoge kompanije zbog nedostatka radnika ne mogu preuzimati nove narudžbe i trpe ogromnu financijsku štetu, piše Deutsche Welle.

A povodom stupanjana snagu novog njemačkog zakona o useljavanju stručnog kadra njemačka ambasadorica Margret Uebber obratila se bh. javnosti.

– Ovim zakonom se konkretno uspostavlja temelj za uređeno i održivo doseljavanje stručnog kadra. Primjenjivat će se u svim stručnim oblastima. Posebno se traži stručni kadar u tzv. MINT- zanimanjima, to su zanimanja iz oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike, ali i za zanate postoje mnogobrojne mogućnosti – navela je ambasadorica Uebber.

Pojasnila je da se ovaj novi zakon odnosi na državljane svih zemalja širom svijeta, nije ograničen na određeni regionalni prostor ili grupu zemalja. Namijenjen je kvalifikovanim radnicima. To su osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju.

– O stručnoj kvalifikaciji govorimo onda kada se za odgovarajuće referentno zanimanje u Njemačkoj zahtijeva stručno školovanje koje traje minimalno dvije godine. Dakle, onaj ko ima visokoškolsko obrazovanje ili stručnu kvalifikaciju, koja je priznata od zvanične njemačke službe i pri tome može dokazati da ima garanciju poslodavca za radno mjesto, može u Njemačkoj ambasadi podnijeti zahtjev za vizu za rad u Njemačkoj. Dakle, prvo priznavanje kvalifikacije, potom viza – istaknula je ambasadorica Uebber.

Dodala je da to takođe znači da će za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće trebati viza.

– Primalac zahtjeva za vizu je dakle nadležna njemačka ambasada, u slučaju Bosne i Hercegovine to je Njemačka ambasada u Sarajevu. One osobe koje nisu obuhvaćene zakonom o useljavanju stručnjaka, mogu i ubuduće svoj zahtjev za vizu podnositi prema pravilu za zemlje zapadnog Balkana. Ovo pravilo će zasad ostati na snazi, prema sadašnjim saznanjima do kraja 2020. godine. Povrh toga, Savezna vlada će o tome donijeti odluku u toku ove godine. Ovim kratkim pregledom Vam naravno ne mogu razjasniti sve pojedinosti novog zakona – kazala je ambasadorica Uebber, saopćeno je iz Ambasade Savezne Republike