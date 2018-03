Novinari tuzlanske regije: Želimo slobodno izvještavanje!

Tokom trodnevnih protesta demobilisanih boraca na petlji Šićki Brod, dogodilo se nekoliko incidenata, odnosno verbalnih i fizičkih napada na novinare koji su obavljali svoj posao. Jedan takav napad dogodio se novinaru Marku Divkoviću i kamermanu Enesu Muratoviću, kada su ih borci prvo verbalno vrijeđali, upućujući im prijetnje i pokušavajući spriječiti snimanje. Tim povodom, novinari tuzlanske regije, zajednički su pokušali pronaći rješenje za ovakve i slične situacije, koje, kako kažu, nadležne institucije ne rješavaju.

“Ambijent za rad novinara u tuzlanskoj regiji je očajan. Preovladavao je zakon ulice i klasični linč, tj. da svako ko obuče uniformu, a može i bez uniforme, sjeda negdje na ulicu i pred neku instituciju i da zaprijeti novinarima da će ga ubiti, da će mu baciti bombu i da će mu razbiti kameru, a na sve to, institucije koja to treba da spriječavaju i sankcionišu šute. Šuti policija koja često u tome učestvuje, a Tužilaštvo spava debelim zimskim snom.“ – kazao je Marko Divković, novinar i predsjednik krovnog Udruženja BH novinari.

Još jedan napad, ovoga puta na novinarku, također se dogodio tokom protesta demobilisanih boraca.

„Došla sam do jedne grupe, pitala sam da mi daju izjavu, predstavila sam se i kazala šta me zanima. Jedan od njih je pristao da da izjavu i u toku izjave, piršao mi je visok i krupan muškarac koji mi je zgrabio diktafon, zaustavio snimanje, zgrabio me za rame i počeo da gura, pri tome galamio je na mene i vrijeđao. Ja sam mu rekla da ću otići sama i da me pusti, međutim nije me pustio, bez prestanka me gurao.“ – kazala je Sabina Jakupović – Mešić, novinarka.

Svi novinari saglasni su u jednome, a to je da je napad na novinare, zapravo napad na demokratiju, a također i podsjećaju kako protesti demobilisanih boraca, njihovi napori na traženju pravde, ne bi doprli do javnosti i svakog građanina BiH da nije bilo novinara, snimatelja i fotoreportera.

„Napad na novinare je napad na javnu riječ i demokratiju, napad na nešto što treba da bude naš posao, a nama ljudi svakodnevno onemogućavaju da radimo svoj posao. Također, daju si za pravo da kreiraju naše istine i onda dolazi do polarizacije i pitanja ko je u pravu, a ko nije. To je nedopustivo i za novinarski posao uopšte, a situacija koja je nedavno bila u Tuzli, kojoj smo svjedočili i čije smo posljedice svi trpili je zaista katastrofalna i ne treba se više dešavati.“ – istakla je Bedrana Kaletović, predsjednica Udruženja kluba novinara Tuzla.

Novinari su zajednički donijeli zaključke, sa kojima žele upoznati javnost. Traže od institucija da istraže najnovije, ali i prethodne incidente usmjerene protiv novinara i medijskih radnika, apeluju na institucije države, da obezbijede sprovođenje međunarodnih standarda za zaštitu novinara. Također, pozivaju kolege novinare i medijske radnike da budu odvažniji i istrajniji u prijavljivanju svakog oblika fizičkog i verbalnog napada. Jedan od zaključaka je i apel na javnost da se ne stvara atmosfera polarizacije na medije i ostale i pri tome poziva na javni linč novinara, kao i da javnost podrži medijske radnike u naporima da zaštite novinarsku profesiju i njen dignitet, a time i slobodu govora.

Zaključke koje su donijeli novinari prenosimo u cjelosti: