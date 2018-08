Novo obrušavanje zgrade koja je 2007. usmrtila ženu: Odgovornost na etažnim vlasnicima?

Kretanje tuzlanskim ulicama, posljednjih je godina dobilo predznak vlastite odgovornosti. Sve, od opasnog padanja ledenica zimi, pa sve do obrušavanja fasada sa zgrada ovog ljeta – toj konstataciji i dalje daje smisao. Međutim, fasada koja je sa zgrade u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Batva, završila na cesti, pokazuje kako stanovnici, djeca, stari, odnosno brojni prolaznici, i danas moraju hodati podignute glave. Ipak, i dok je očigledna opasnost po sigurnost običnih ljudi s razlogom prisutna, odgovornost je i dalje pod znakom pitanja.

Jedanaest godina poslije tragedije, zgrada u tuzlanskoj Krečanskoj ulici pod brojem 15, ponovo je pod budnim okom javnosti. Posljednje olujno nevrijeme osim prouzrokovanih novih, podsjetilo je na brojne stare probleme o kojima Tuzlaci već godinama ne pričaju. Međutim, da je opasnost i dalje tu, pokazala je djelomično obrušena fasada koja je od prolaznika udaljena tek običnom trakom.

Podsjetimo: Balkon koji se 2007. godine obrušio sa zgrade Krečanska br. 15, usmrtio je jednu osobu. O sigurnosti brojnih prolaznika, mještana, svih onih koji se svakodnevno ovim dijelom grada kreću, od tada do danas, povedeno je jako malo računa. Tu je tek postavljena jedna tabla sa naznakom UPOZORENJE, a koja je od 2007. do ovog momenta izgubila boju, ali čini se i smisao. Kada smo razgovarali sa onima koji su nadležni ili koji bi to trebali biti, kazali su nam da je sva odogovornost u rukama vlasnika stanova.

Danas, staru i dotrajalu ploču zamijenila su novopostavljena tri podsjetnika kako kretanje ovim dijelom grada nije sigurno.

“U posljednje vrijeme se ne osjećam baš sigurno jer niko ne poduzima ništa što se tiče rekonstrukcije i popravaka na ovoj zgradi. I prije ovog bilo je nekih padova” – kazao je jedan od etažnih vlasnika s kojima smo razgovarali, a koji u ovom dijelu Tuzle živi oko 30 godina.

Ni drugi etažni vlasnik pak nije najsretniji zbog niskog stepena sigurnosti u i oko zgrade. “Ono što je urađeno, nije urađeno kako treba” – dodaje.

Iako se rješenje očekuje od resorne gradske službe, Grad Tuzla poziva se na Kantonalni Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Šef nadležnog Odjeljenja Sead Mustajbašić kaže kako je po saznanju izašao na teren, ali da u ovom trenutku ne može baš mnogo pomoći. “Pored Odluke građevinske inspekcije koja na odgovornost poziva isključivo etažne vlasnike, moje odjeljenje ništa više ne može uraditi” – između ostalog dodaje Mustajbašić.

“Normalno je da će građevinska inspekcija donijeti zaključak na osnovu kojeg ćemo mi izdavati prekršajne naloge. Ove godine ćemo planirati neka sredstva i ukoliko ih dobijemo, opet će građevinska inspekcija utvrđivati za koje objekte će ona biti izdvojena. To će biti oni objekti gdje je vidljiva opasnost za prolaznike. I opet, mi ćemo tu moći sufinansirati dijelove troškova za krovove, liftove i fasade.” – potvrdio nam je Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja za upravljanje, nadzor i održavanje zajedničkih dijelova zgrada Grada Tuzla.

Za probleme oko postepenog lomljenja izolacijskih ploča i obrušavanja jednog dijela fasade zgrade od 17 spratova i upravitelj Bosna lift odgovornima smatra etažne vlasnike. U ovom slučaju, riječ je o vlasnicima čak 70 stanova za koje je, kaže upravitelj, već spremna dokumentacija za sanaciju.

“Etažni vlasnici su odgovorni. Jer oni su, kako vlasnici stanova, tako i zajedničkih dijelova i uređaja koje moraju po kantonalnom Zakonu sanirati i održavati. U to spada sve, pa i fasada. Za tu zgradu smo otvorili dva naloga. Prije petnaestak dana dali smo predračun za skidanje dijelova fasade koji se obrušavaju, te nakon deset dana, ponovo smo uradili predračun i dostavili predstavnici etažnih vlasnika. Sada mi čekamo nalog da vidimo hoćemo li raditi ili nećemo. To zavisi od predstavnika etažnih vlasnika” – dodaje Nedžad Bešlagić, vlasnik Upraviteljske kuće „Bosna Lift“ d.o.o. Tuzla.

Tragom odgovornosti, stigli smo i do predstavnice kućnog savjeta Zinaide Hujdurović. Iako nije htjela stati pred kamere, telefonski nam je kazala kako je za ponude saznala tek poslije našeg poziva, a da je o cijenama radova neophodnih za saniranje štete i širenje problema, informisana samo usmeno.

“Oni meni nisu dali ponudu. To su oni u međuvremenu uradili da bi sebe ogradili. Rekla sam ja njima da nikakve druge ponude nisam dobila. Eh da znate da ja nisam potpisala nikakav predračun, a za ovaj od 3.500 KM nisam rekla da nam je puno” – rekla je Zinaida Hujdurović, predstavnica Kućnog savjeta SO Krečanska 15.

“Mi smo izvršili svoj dio posla. Snimili smo sve, napisali i dostavili predstavniku etažnih vlasnika. Sada je na njemu da odobri taj nalog ili ne. Koliko znamo, čini mi se da ta sredstva za sanaciju ovog dijela koji prijeti obrušavanju, imaju na računu kod upravitelja.” – nadovezuje se Nedžad Bešlagić iz Bosna lifta.

Da je problem ovoga puta alarmantniji nego 2007. godine, pokazuje i nedavno izgrađeno dječije igralište sa spravama za tjelovježbu mladih. Međutim, činjenica da se veliki broj njih svakodnevno okuplja uz ovu opasnu zgradu, sistemom usporene odgovornosti, čini se, stavljena je u drugi plan.

Novoobrušeni dijelovi fasade koji su u posljednjih nekoliko dana letjeli ovim naseljem, u neposrednoj blizini zgrade gdje je smješteno spomenuto dječije igralište ali i gdje je velika frekvencija ne samo djece nego i odraslih ljudi, ogledaju se u komadima fasade, a koji su padali sa zgrade na tlo. Sve to pokazuje kako se o sigurnosti i dalje, i pored nesreće koja je prije desetak godina zadesila ovo područje, vodi itekako malo računa.

