Nurkić: Moja nana je u komi, ima korona virus, čuvajte se i nosite maske

Jusuf Nurkić vratio se u velikom stilu vratio takmičarskim utakmicama nakon teške povrede noge i duge pauze. Za 33 minute u igri izjednačio je lični rekord u broju blokada (šest) te još upisao 18 poena, devet skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte!

Novinarima je nakon utakmice otkrio da je njegova 67-godišnja nana u komi jer boluje od koronavirusa:

“Želim nešto reći. Protekli dani bili su najteži dani u mom životu. Moja nana je dobila COVID. U bolnici je. U komi je. Mislim da ljudi ne shvataju ozbiljnost situacije. Molim vas, čuvajte se. Nosite prokletu masku.”, rekao je Nurkić.

"My grandma got COVID. She’s in a hospital … in a coma. I think people don’t realize that s— is real out there. … Please take care of yourself. Wear a damn mask if you need to wear it."

