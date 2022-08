Nurkić: Nadam da ćemo u Skenderiji imati atmosferu koja nije dugo viđena u BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u dvorani “Mirza Delibašić” ugostiti selekciju Francuske, aktuelnog osvajača srebra s Olimpijskih igara, u susretu drugog kola završne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor navodi da ekipa BiH, sedam dana prije početka EP, ima snage da se pokrene, pokaže kvalitet i dobru igru u drugoj fazi.

– Imamo tu snagu, da je nemamo ne bi ovako pričali. Pokušaćemo da automatizovanim napadom broj grešaka svedemo na minimum, ako je ikako moguće. Ako to uspijemo onda će naš talenat doći do izražaja. Imamo problem što nas čeka izuzetno težak protivnik, koji igra kao ‘najjača oluja’. To će nam istovremeno pomoći da vidimo kako ćemo igrati protiv tih najjačih ekipa koje imamo u grupi na EP. Ništa slabiji od Francuza nisu Litvanci, Slovenci, Nijemci, koji imaju dobru ekipu i još su domaćini, također i Mađari, koji su nedavno bili blizu pobjede nad Litvanijom – kazao je Bećiragić.

Navodi da će se favoriziranoj ekipi Francuske na određen način pokušati suprotstaviti kontrolisanim napadom, što nisu uspjeli u protiv Gore Gore.

– Pokušaćemo tražiti njihove slabe tačke, u protivnom biće teško – smatra Bećiragić.

Centar Portlanda Jusuf Nurkić kazao je da u timu BiH vlada dobra atmosfera uprkos neočekivano slabe igre u Podgorici.

– Na žalost niko ne želi izgubiti 20 razlike, bilo vani ili kod kuće, ali jednostavno ovo je naša tek treća utakmica od kako smo se sastali. Tek dvije sedmice smo zajedno, još se uigravamo, košarka je timski sport i treba vremena. Nadamo se da ćemo do EP biti spermni i da ćemo ispuniti očekivanja. Prvi put da smo kompletini i zdravi. Dolazi nam druga reprezentacija na svijetu i nadam se da će nam publika biti šesti igrač – rekao je Nurkić.

Siguran je da će bh. tim igrati bolje nego u Podgorici.

– U svakom slučaju kada imate lošu utakmicu, sljedeća će biti bolja. Mi ćemo dati sve od sebe na terenu. Nadam da ćemo imati atmosferu koja nije dugo viđena u BiH – kazao je Nurkić. Susret se igra večeras u dvorani “Mirza Delibašić” KSC Skenderija od 20 sati.

Izvor: RTV Slon/FENA