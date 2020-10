Obavezno nošenje maski na otvorenom u FBiH

Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH održao je vanrednu sjednicu na kojoj su donesene nove mjere. Jedna od njih je i obavezno nošenje maski na otvorenom na teritoriji cijele FBiH.

Također, Krizni štab je usljed pogoršane epidemiološke situacije i smanjenog broja kreveta za oboljele od koronavirusa, svim zdravstvenim ustanovama na području FBiH naložio proširenje kapaciteta.

Stranke i političari moraju pokazati odgovornost

”Očekujemo od kantonalnih vlada i kriznih štabova da donesu posebne mjere na svakom kantonu imajući u vidu epidemiološku situaciju u pojedinim kantonima. Mora se ići u restriktivnije mjere, moraju se poštovati mjere. Sve bolnice koje su u javnom sektoru su dužne u roku od 72 sata da obezbijede 30% kapacitete za COVID pacijente,” rekao je Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH, te je zaključio: ”Mi smo već apelovali više puta i govorili da je ovo vrijeme kada političke stranke pokazuju svoju svijest i pokazuju kako će se ponašati nakon pandemije jer ako imamo preporuke koje su dio zakonodavstva koje su dio naredbi, i ako se ne poštuju ja mislim da se šalje jasna poruka stanovništvu kako će se ponašati. Mi smo donijeli jasne mjere, predložili smo svima da pređu na alternativne načine vođenja kampanja neke stranke su to i najavile, međutim očekujemo da sve kampanje pređu na alternativni način komunikacije. To što neko ne sankcionira skupove u kojima se krše mjere to je politika koja je sankcionira i to su ljudi iz politike koji ne sankcioniraju, a trebali bi.”