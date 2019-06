Obavijest za građane Kalesije: Privremena izmjena režima saobraćaja zbog Bajramske akademije

Na osnovu člana 73., a u vezi sa članom 13.Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 12/10 i 66/13), kao i člana 17.Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ broj 4/18), Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija donosi:

ODLUKU

o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u gradskim ulicama Patriotske lige, Trgu šehida u Ul. Zlatnih ljiljana u Kalesija Gradu zbog održavanja Bajramske akademije

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se privremena izmjena saobraćaja u gradskim ulicama Patriotske lige, Trgu šehida i Ul. Zlatnih ljiljana u Kalesija Gradu u smislu zabrane saobraćaja za sva motorna vozila u cilju postizanja pune bezbjednosti učesnika kulturno-vjerske sveečanosti Bajramske akademije na platou ispred BKC-a „Alija Izetbegović“ u Kalesiji.

Član 2.

Ovom Odlukom privremeno prestaje da važi postojeći režim dvosmjernog saobraćaja, a uvodi se režim potpune zabrane saobraćaja u Ul. Patriotske lige i Ul. Zlatnih ljiljana u utorak 04.06.2019. godine u vremenskom periodu od 19:00 sati do 20:30 sati. Potpuna zabrana saobraćaja se odnosi na Ul. Patriotske lige u djelu od raskrsnice sa Ul. Senada Požegića (raskrsnica prema Domu zdravlja) do raskrsnice sa Ul. Žrtava genocida u Srebrenici (raskrsnica kod Uni credit banke), u Ul. Zlatnih ljiljana od početka ulice kod Trga šehida do južnog ugla ZPC-a smještenog oko BKC-a „Alija Izetbegović“, dok se zabranjuje parkiranje bilo kojih vozila na parkingu platoa Trg šehida.

Član 3.

Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim ulicama izvršit će organizator kulturno-vjerske svečanosti u vrijeme navedeno u članu 2. Ove Odluke.

Član 4.

O novom režimu saobraćaja u ulicama iz člana 1. Ove Odluke Služba će učesnike u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja dok će se za provođenje ove Odluke u navedenom terminu starati pripadnici PU Kalesija.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati dana 04.06.2019.godine u vremenskom periodu od 19:00 sati do 20:30 sati i objavit će se u javnim službenim glasilima.