Obavještenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 11.09.2018. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Vrapče od broja 20 do broja 74 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulici Atik Mahala od broja 2 do do broja 10 u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Općine Srebrenik:

– u naselju Ćojluk u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Markuše u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Sječe i u ulici Rukiba Sinanovića u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– dio naselja Ormanica od motela Orion prema Gornjim Hrgovima u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

Općine Gradačac:

– u dijelu naselja Hrgovi Donji (od Ormanice do pijace) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Hrgovi Donji i Vučkovci u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Općine Živinice u naseljima: Ciljuge, Hrastik, Novi Grad-poslovna zona i Novi Grad A u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.

Dana 12.09.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik u naselju Nišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.