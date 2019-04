Obavljena kolektivna dženaza u Vlasenici za žrtve ratnog zločina

Dvadeset i jedna žrtva iz Vlasenice koja je mučki ubijena 1992. i 1993. godine sahranjena je danas u memorijalnom mezarju “Rakita” u Vlasenici.

Mensur Ferhatović danas je sahranio dva brata, Mehu i Mirsada za čijim je kostima tragao od 1992. godine.

”Kada su ubijeni imali su 30 i 32 godine. Oni su bili samo civili, a tijela su im pronađena u masovnoj grobnici Jelovačke česme. Koliko god je to teško reći, nama je ovo satisfakcija. Sahranili smo ih i imamo gdje doći proučiti im Fatihu”, rekao je Mensur.

Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica Mujo Hadžiomerović kaže da je i današnja dženaza svjedočanstvo količine zla koje je početkom devedesetih godina učinjena u Vlasenici nad bošnjačkim civilima.

”Ono što nam posebno smeta kod Suda i Tužilaštva BiH, a što se u zadnje vrijeme dešava, jeste da je prošle godine u martu pokrenuto 11 krivičnih prijava za krizni štab Općine Vlasenica, koji je kreirao sve ono što se desilo u Vlasenici, da se još uvijek odugovlači početak tog procesa. Pravdaju se bolovanjima, kako sudija i tužilaca tako i okrivljenih. Za nas je to neprihvatljivo”, rekao je Hadžiomerović.

Dženazi u Vlasenici danas je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović koji je izrazio protest prema institucijama pravosuđa.

”Nad Bošnjacima Vlasenice je počinjen genocid i to je tako kvalificiralo i Tužilaštvo u Haagu. Nažalost, do sada to nije prihvaćeno od Haškog suda. Ovdje smo da izrazimo protest zbog toga jer ovo ima sve elemente genocida. Do sada su za 2.500 ljudi, koliko je ubijeno u Vlasenici, pred Haškim tribunalom odgovarale dvije osobe i pred Sudom BiH jedna. Također, vodi se postupak protiv jedne osobe pred Sudom BiH. Mora se utvrditi potpuna istina, moraju se identificirati svi koji su naložili, inspirisali, naredili i koji su izvršili ovaj teški zločin”, rekao je Džaferović.

Optužnica koja je podnesena protiv sadašnjeg načelnika Vlasenice Miroslava Miće Kraljevića nikada nije imala ni sudski proces, a niti sudski epilog. Kraljević je i danas načelnik Općine Vlasenica iako ga Tužilaštvo BiH prema optužnici tereti za ratne zločine. U optužnici se navodi da je, u vrijeme širokog i sistematskog napada na civilno bošnjačko stanovništvo na području Vlasenice i okoline, optuženi Kraljević kao komandir Specijalnog voda u Stanici javne bezbjednosti Vlasenica počinio progon bošnjačkog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

U Vlasenici je tokom 1992. i 1993. godine ubijeno oko 2.500 civila. Za 1.000 osoba još uvijek se traga.

(RTV Slon/Fena)