Obilježavanje Svjetskog dana sindroma Down: Obucite različite čarape

Članovi Specijalne olimpijade “Parallel” upriličit će danas obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom revijalnom utakmicom sa igračima Omladinskog košarkaškog kluba Sloboda Tuzla.

Članovi Studentskog vijeća “Medicus” i Udruženja “Parallel” taj dan će obilježiti takmičenjem, revijalnom utakmicom, igrama za djecu, te dodjelama nagrada za najuspješnije.

Organizatori su pozvali one koji žele da im se pridruže u obilježavanju tog dana da obuku različite čarape, što je simbol Dana sindroma Down jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti, a nošenjem različitih čarapa pokazuje se podrška njihovom integriranju u društvo.

Down Syndrom International službeno je odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. hromosoma.

Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Down želi se upoznati, potaknuti na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, te na razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu.

Odgovornost za to je u nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i građanima, jer osobe s Downovim sindromom su tople, dobrodušne, vedre, vesele, komunikativne, a mogu biti i veoma kreativne.

(RTV Slon/Fena)