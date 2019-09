Obilježen Dan advokature FBiH u Tuzli

Dan advokature Fedracije Bosne i Hercegovine obilježen je danas u Tuzli, u organizaciji Advokatske komore FBiH.

Regionalni sekretar Međunarodne unije advokata Nenad Janičević rekao je da je zadovoljan advokatskim aktivnostima u FBiH.

– Mislim da advokati zaslužuju da uživaju u boljem položaju i da dobiju veću nezavisnost. Nezavisnost advokata je važna zbog građana, a ne zbog advokata. Kada se trudimo da ustrojimo pravnu normu, onda je to zbog građana, ne zbog advokata. Smatram da i novi zakon o advokaturi koji je u proceduri treba posebno potencirati nezavisnost advokata. Kada ste u sudnici ljudi u advokatu vide prijatelja i spasioca. Smatram da smo mi advokati jedini sposobni da dajemo pravnu pomoć. Ipak, moram reći da su građani nerijetko pušteni u ruke nadripisara, ali moramo znati da su građani najsigurnijim u rukama advokata, naravno kada je u pitanju pravna pomoć – istakao je Janičević.

Dragan Pudar, predsjednik Upravnog odbora Federalne advokatske komore istaknuo je da advokati u Bosni i Hercegovini mnogo sarađuju s advokatima iz svih zemalja Evrope.

– Ono što je nama veoma važno je da smo održali sastanak s izvršnim odborom Advokatske komore Republike Srpske i mnogo smo razgovorali o problemima advokata iz Brčkog, a to je prije svega nametnuti problem fiskalizacije, dok su u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj svi advokati izostavljeni od fiskalizacije. Nismo zadovoljni položajem advokata pogotovo jer naš zakon o advokaturi, kojeg smo uskladili prema svim evropskim standardima, čekamo već tri godine – poručio je Pudar.

Ranko Pelicarić, advokat iz Zagreba i prvi dopredsjednik Evropske advokatske komore sa sjedištem u Briselu izjavio je za Fenu da položaj advokata iz BiH nije ni sličan položaju advokata iz zemalja Evropske unije.

– Moj dojam je da postoje komore u kojima je pozicija odvjetnika daleko čvršća i neovisnija od politike nego što je to u Bosni i Hercegovini. Ono što je važno jeste da se političarima koji o svemu odlučuju nađe najvažnija činjenica na stolu, a to je da odvjetnici traže svoju neovisnost u radu. Strankama je to neophodno – rekao je Pelicarić.

Osvrčući se na brojne međunarodne procese, kao što su procesi protiv ratnih zločina, advokati kažu da su adekvatno branili svaki slučaj koji je stavljen pred njih te da se vrlo često advokati nepravedno osuđuju iako samo brane činjenice pred sudovima, piše Fena.