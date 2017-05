U Tuzli obilježen Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih ljiljana

Odavanjem poštovanja i polaganjem vijenaca na spomen obilježjima na Slanoj banji, danas je u Tuzli obilježen 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih ljiljana. Delegacija Grada Tuzla, predstavnici mnogobrojnih udruženja i građani položili su cvijeće i odali počast palim borcima u ratu od 1941. do 1945. godine, poginulim pripadnicima Armije RBiH u ratu od 1992. do 1995. godine, te zlatnim ljiljanima i civilnim žrtvama proteklog rata u BiH. U Tuzli se Dan pobjede nad fašizmom obilježava s posebnim pijetetom jer je to prilika da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i drugi Bosanci i Hercegovci pokažu svoj antifašizam, slobodoumnost i domoljublje. U svom obraćanju pristunim, gradonačelnik Tuzle Jasmim Imamović istakao je da iako živimo u miru, borba protiv fašizma mora biti nastavljena i mora biti kontinuirana, jer u BiH i dalje postoje i djeluju grupe i pojedinci koji njeguju fašizam. Zbog toga je danas borba protiv fašizma još veći izazov.

„Moramo obilježavati antifašizam, jer je fašizam aktuelan. Ako antifašisti zašute tad fašisti progovore, zato nam je važno obilježavanje ovakvih datuma.“, navodi Imamović.

Fašizam se istakao je gradonačelnik Imamović, hrani nacionalizmom. Zbog toga se mora zagovarati da je antifašizam najveći nivo bosanskohercegovačkog patriotizma, jer su upravo ZAVNOBiH i AVNOJ izborili antifašisti predvođeni Josipom Brozom Titom.

„ Da li bi bilo BiH danas da nije bilo ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a ? BiH je međunarodno priznata u avnojevskim granicama, u antifašističkim granicama. ZAVNOBiH- om i AVNOJ-em je potvrđen višestoljetni kontinuitet državnosti BiH, koji je prije toga baš bio potpuno prekinut.“, ističe Imamović.

A da se upravo te granice naše zemlje ne pomjere i ne uruše, u odbranu BiH stali su u posljednjem ratu patrioti naše zemlje. Stali su zlatni ljiljani, ljudi koji su životima branili sve ono što se u to vrijeme trebalo i moglo braniti. Zato je tuzlanske zlatne ljiljane po ko zna koji put pogodila činjenica da se na obilježevanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana BiH u Tuzli ne ističe zastava sa ljiljanima.

„ Mi smo se borili pod zastavom ljiljana i to nas vrijeđa kad je nema i ovo je poruka lokalnim vlastima da ubuduće isprave tu svoju grešku i nadam se da će biti i više djece, posebno mlađih da čuju šta predstavlja 9. maj i šta predstavlja Dan zlatnih ljiljana za ovu državu.“, istakao je Edin Haračić nosilac “Zlatnog ljiljana”.

Centralna svečanost obilježavanja Dana zlatnih ljiljana bit će održana sutra u Travniku te će to, kako navodi Haračić, biti prilika da se ukaže na važnost zlatnih ljiljana, ljudi koji su pokazali svoje najhrabrije podvige u proteklom ratu.