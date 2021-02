Obilježen Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

World Vision BiH (WV BiH) podržao je obilježavanje Dana ružičastih majica, Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja u 27 škola, 17 omladinskih udruženja širom BiH i Privremenom prihvatnom centru Ušivak.

U školama su održane likovne izložbe, literarna takmičenja, te je s djecom razgovarano o vršnjačkom nasilju i posljedicama koje ono ostavlja na pojedinca. Pored školskih aktivnosti, na ulicama gradova su na inicijativu djece održani ulični performansi. Dodatno, World Vision BiH je ove godine Dan ružičastih majica obilježio i u Privremenom prihvatnom centru Ušivak gdje su za djecu osnovnoškolskog uzrasta organizirane edukativne i kreativne radionice, dok je za maloljetnike bez pratnje u okviru programa psihocijalne podrške organizirana tematska radionica. Sve aktivnosti su održane u skladu s epidemiološkim mjerama i školskim protokolima.

Ove godine je Dan ružičastih majica obilježen pod sloganom “Ne budi sila iza profila/Don't be mean behind the screen”, kojim djeca i mladi ukazuju na porast vršnjačkog nasilja putem interneta.

U saradnji s osobljem škola, partnerima na lokalnom niovu i pokretom mladih “Vrijedni Pažnje”, World Vision BiH potiče djecu i mlade da jedni s drugima otvoreno razgovaraju o veoma prisutnom problem nasilja među vršnjacima.

Obilježavanje Dana ružičastih majica događa se u sklopu kampanje “Vrijedni pažnje”, čiji je cilj okončanje nasilja nad djecom. Kreirana u bliskoj saradnji s djecom i mladima iz različitih krajeva BiH, ova kampanja se provodi uz učešće dječaka i djevojčica i mladih žena i muškaraca koji žele biti dio rješenja u eliminaciji nasilja u njihovim porodicama, školama i zajednicama.

Aktivnost obilježavanja Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja, nadgradnja je programa organizacije World Vision BiH kroz koji se svakodnevno, kroz rad s omladinskim klubovima, programe vršnjačke edukacije i program razvoja životnih vještina u školama širom BiH radi na prevenciji nasilja, saopćeno je iz Odjela za komunikacije WV BiH.