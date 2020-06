Obilne padavine najavljene za ponedjeljak za područje TK

Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Bosni. U Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Obolnije padavine se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjeverozapadnoj Bosni (od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2). Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 24 stepena Celzijusa.

Za podučje Tuzle na snazi je narandžasti meteoalarm zbog obilnijih padavina od 30-60 mm/24h, lokalno do 80 mm, kao i žuti meteoalarm zbog grmljavine.