Objavljena imena svih kandidata za Gradsko vijeće Tuzla

Ostalo je još dva mjeseca do Lokalnih izbora 2024. godine na kojima će se politički subjekti boriti za poziciju u Gradskom/Općinskom vijeću ili za mjestu načelnika/gradonačelnika.
Centralna izborna komisija BiH nedavno je na web stranici objavila preliminarne rezultate do sada ovjerenih političkih stranaka i njihovi hkandidata.
Kada je u pitanju Tuzla, za Gradsko vijeće je ovjereno 19 političkih subjekata a u daljem tekstu donosimo spisak kandidata.
SNAGA NARODA
1 JASMINKA BEGOVIĆ
2 SENAD OKANOVIĆ
3 MEVLUDIN BABAJIĆ
4 RUŽICA MIHAJLOVIĆ
5 EDIN OKANOVIĆ
6 SUHBIJA MUJEZINOVIĆ
7 DŽENAN DELIĆ
8 ZVJEZDANA KUN
9 MEVLUDIN OMIĆ
10 MIRELA BEĆIROVIĆ
11 MIRALEM BEĆIROVIĆ
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ŠEFIK HUSIĆ
2 SENIA HUSIĆ
3 AJLA KULUGLIĆ
4 AZRA FEUKIĆ
5 SABAHUDIN IMAMOVIĆ
6 SADIKA PROHIĆ
7 ĆAZIM MUŠANOVIĆ
8 OMER KOVČIĆ
9 EMA OBRALIĆ
10 MUHAMED ČIKARIĆ
11 GORAN KRDŽALIĆ
12 BERISA AHMETOVIĆ
13 SAFET HARAČIĆ
14 AHMED OMEROVIĆ
15 BELMA SMAJIĆ
16 ASIM DEDIĆ
17 AMRA SINANOVIĆ
18 BENJAMIN HUREMOVIĆ
19 EDIS BAJIĆ
20 ENISA BEGANOVIĆ MITRIĆ
21 BOŽO STJEPIĆ
22 SLAVICA IVANOV
23 FUAD NUMANOVIĆ
24 ELDIN KARIĆ
25 AJLA EFENDIĆ
26 ELDIN VUKOVIĆ
27 MELIHA NUHANOVIĆ
28 DENIS HUSIĆ
29 AMEL MEMIŠEVIĆ
30 FATIMA ĆORIĆ
31 ASMIR KONJIĆ
32 ELMEDINA ĆETIN
33 MIRSAD EFENDIĆ
34 NERMA BUREK
35 JASMINKA DŽINDIĆ
NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH
1 NEDŽAD HAMZIĆ
2 SABIHA MUJKANOVIĆ MUJAČIĆ
3 SABINA BEĆIROVIĆ
4 EDIN BUŠEVAC
5 MEVLUDIN HODŽIĆ
6 ENISA OSMANOVIĆ
7 ELVEDIN ĐULOVIĆ
8 MIRZA MEŠIĆ
9 ANJA BOŠNJAKOVIĆ
10 HUSO FEJZIĆ
11 EDINA KRILIĆ
12 DENIS ŠABANOVIĆ
13 SAMRA DIZDAREVIĆ
14 ALMIR BRKIĆ
15 ELVEDIN KAMBEROVIĆ
16 AZRA JAHIĆ
17 SALIH STRAŠEVIĆ
18 MELISA SINANOVIĆ
19 IBRAHIM ŠLJIVIĆ
20 DAMIR BARAKOVIĆ
21 MALČIKA ERIĆ
22 EDIN JAHIĆ
23 EMERDINA KALESIĆ
24 PAVLE DŽINIĆ
25 JASMIN MUSLIĆ
26 MIRSADA MEKIĆ
27 ARMIN BRKIĆ
28 AJLA ALIBEGOVIĆ
29 SAKIB HUSIĆ
30 HASAN UŽIČANIN
31 MIHADA ŠKRBO
32 NASER OMANOVIĆ
33 ERNA-SMAJILA FERHATOVIĆ
34 ELDAR ALIJAGIĆ
35 ŠEVREF DELJIĆ
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZLATAN MEHMEDOVIĆ
2 ANA PEJIĆ
3 ANEL IBELJIĆ
4 NATAŠA PERIĆ
5 ELDIN HASANBAŠIĆ
6 SVJETLANA KAKEŠ
7 EMIR ĆEHAJIĆ
8 JASMIN GAVRANOVIĆ
9 IRMA MEHMEDOVIĆ
10 SAMIR MULAOSMANOVIĆ
11 ENA SINANOVIĆ
12 JASMIN JOGUNČIĆ
13 MONIKA HASANAGIĆ
14 JASMIN NURIDIN
15 DARIO MATIĆ
16 VEDRANA DURAKOVIĆ
17 ASMIR GOTOVUŠIĆ
18 DAJANA ĐULABIĆ
19 ADEMIR LASETOVIĆ
20 MUHAREM MUSLIĆ
21 ARMELA EFENDIĆ
22 MIRZA JAHIĆ
23 DŽANA OKANOVIĆ
24 ŽELJKO PANTIĆ
25 DIN DELIBEGOVIĆ
26 VANESSA TINJIĆ
27 SAKIB OSMANOVIĆ
28 AZRA IMAMOVIĆ
29 IGOR GAVRILOVIĆ
30 AMAR ATIĆ
31 ALMA AVDIĆ
32 ALADIN VARCAKOVIĆ
33 AMRA RAMIĆ
34 DENIS PRANJIĆ
35 HARIS ULJIĆ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD MUHAMEDBEGOVIĆ
2 SELMA DELIĆ
3 MIRZA DEDIĆ
4 HALID ŽIGIĆ
5 AZRA PIRIĆ
6 NAZIM IBRAHIMOVIĆ
7 ELMEDINA HAJDARBEGOVIĆ
8 ELVIS JUSIĆ
9 GORDANA JURIŠIĆ
10 ENES TINJIĆ
11 ALMA DEMIROVIĆ
12 AMIR BEĆIROVIĆ
13 ALDIJANA IDRIZOVIĆ
14 MIRZA HALILČEVIĆ
15 EMIR ŠAHINPAŠIĆ
16 AMNA SINANOVIĆ
17 MUHAMED ALIHODŽIĆ
18 ALMA ČAVALIĆ SMAJIĆ
19 ALMIR HUSARKIĆ
20 MIRNES RAMIĆ
21 SANENDINA SARAJLIĆ
22 AMEL SMAJIĆ
23 ADNAN HODŽIĆ
24 AMELA ČORBO
25 ALMIR SALAHOVIĆ
26 LEJLA IDRIZOVIĆ
27 ENES PAŠEVIĆ
28 SUAD GUTIĆ
29 ALENA JAHIĆ
30 HAMID IBRAHIMOVIĆ
31 MIRHA SMAJLOVIĆ
32 MUAMER MUJANOVIĆ
33 REFIK ĆATIBUŠIĆ
34 HASIJA BABIĆ
35 ROBERT STANEK
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
1 ILJAZ HASANBAŠIĆ
2 DŽANA PAŠIĆ
3 MEVLUDIN MUJKIĆ
4 SALIH ŽIGIĆ
5 SENIJA ISLAMOVIĆ
6 HAZIM AVDIĆ
7 AIDA ODOBAŠIĆ
8 ASMIR REŠIDOVIĆ
9 JASMINKA MUJKANOVIĆ
10 AMOR ALIBEGOVIĆ
11 HAJRIJA SALIHSPAHIĆ
12 FERHAT BEŠIĆ
13 AMIRA ČIKIĆ
14 JAROSLAV DROZDOVSKY
15 BOŽO BANOVIĆ
16 SABIRA FEJZIĆ
17 ŠEFIK JAŠAREVIĆ
18 JASMINKA ISLAMOVIĆ
19 SALIH SMAJIĆ
20 SEAD ARIFOVIĆ
21 HAVA IBRIŠIMOVIĆ
22 RAMO SMAJIĆ
SDBIH – SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE
1 SAMIRA SRABOVIĆ
2 STJEPAN HLAVAČEK
3 MULIJA DŽULBEGOVIĆ
4 MIRZA BAĆIĆ
5 VAHID IBRIŠIMOVIĆ
6 DAGMAR SENKAS
7 MUHAMED SRABOVIĆ
8 NEDŽAD SELIMOVIĆ
9 SABINA JAHIĆ
10 MIDHAT ČEJVANOVIĆ
11 MATEA TOKIĆ
12 DAMIR HARAČIĆ
13 BELMA RAHMANOVIĆ
14 BELMIN BEĆIROVIĆ
15 AGO KOVAČEVIĆ
16 AIDA PIRAGIĆ
17 FIKRET LUKIĆ
18 FAHIRA HAJDAREVIĆ
19 JASMIN MEMIĆ
20 ŽELJKO VAŠALIĆ
21 KRISTINA SADIKOVIĆ
22 DŽEVAD HUKIĆ
23 SUADA BEĆIROVIĆ
24 BESIM FEJZIĆ
25 ADNAN PALIĆ
26 MELIHA MEHMEDOVIĆ
27 MUNEVERA SMAJIĆ
28 AIDA GADŽO
29 SABINA MUMIĆ
30 BORIS VUKUŠIĆ
31 JELENA IKOVIĆ
32 BELMIN JAHIĆ
33 ANELA MUJANOVIĆ
34 ALMIR MRKONJIĆ
35 DŽENAN BAJRIĆ
TUZLANSKA ALTERNATIVA
1 MENSUR ALIĆ
2 AMIRA MALKOČEVIĆ
3 ADMIR HASANBAŠIĆ
4 MIRZA AHMIĆ
5 BILJANA LIPOVAC
6 HALID RAMIĆ
7 ASJA ALJIĆ
8 JASMINA MUSTAČEVIĆ
9 AMIR MUSTAČEVIĆ
10 SAMIR OSMANOVIĆ
11 EMA LOVRIĆ
12 BELMIN TUKIĆ
13 NUDŽEJMA HUSEINAGIĆ
14 ELVIS LIPOVAC
15 ŠEFIK ĆIVIĆ
16 NERMINA RAMIĆ
17 MUAMER HODŽIĆ
18 AMRA DADANOVIĆ
19 SAMRA ĆORHODŽIĆ
20 ALMIR PEZIĆ
21 IRMA SMAJLOVIĆ
22 NESIB ZONIĆ
23 ADISA ŠAHINAGIĆ
24 SAMIR BEHA
25 SANDRA ZAHIROVIĆ
26 ADNAN SOLJANKIĆ
27 DENIS JAŠAREVIĆ
28 MERNISA RAHMANOVIĆ
29 MIRZA ŠLJIVIĆ
30 IBRAHIM ŠABANOVIĆ
31 SAMIR DELIBEGOVIĆ
32 MAIDA MEHMEDOVIĆ
33 MIREL MUJKANOVIĆ
34 EMIR KALABA
35 MERISA KUŠLJUGIĆ
BH ZELENI
1 NEDIM BIJEDIĆ
2 MIMOZA MUJABAŠIĆ
3 SUAD HALILČEVIĆ
4 HRUSTAN NOĆIĆ
5 FATIMA HUKIĆ
6 ALEN AŠČIĆ
7 AMRA MUJKANOVIĆ
8 BILAL JAHIĆ
9 ALISA MEHINOVIĆ
10 MUHAMMED MAHMUTOVIĆ
11 AMRA (REŠAD) PIRIĆ
12 TARIK MUSTAFIČIĆ
13 EMINA ŠEHANOVIĆ
14 EMIR UGLJANIN
15 AZUR MEMIŠEVIĆ
16 MERSIDA SUBAŠIĆ
17 OMER MAHMUTOVIĆ
18 AMINA HASIĆ
19 IVAN NIKEŠIĆ
20 NEDIM FAZLIĆ
21 ŠEJLA REDŽEPAGIĆ
22 MIRZA BEĆIRBAŠIĆ
23 AMRA BEŠIĆ
24 ADEMIR AHMETOVIĆ
25 ADMIR HANDŽIĆ
26 IMAN HURTIĆ
NAROD I PRAVDA (NIP)
1 MIRZA MALKOČEVIĆ
2 SUZANA OSTOJIĆ
3 DEJAN ČULUM
4 SILVA BANOVIĆ
5 AMER MUSTAČEVIĆ
6 NEVRES MUMINOVIĆ
7 SABINA SKENDEROVIĆ
8 MERSUDIN ŠARIĆ
9 ELMANA ALJIĆ
10 ZLATKO MEŠIĆ
11 IVONA JOKIĆ
12 EMIR RAHMANOVIĆ
13 AMRA BAŠIĆ
14 ADNAN SELIMOVIĆ
15 MIRZA SITAREVIĆ
16 ALMA DIZDAREVIĆ
17 JASMIN VRABAC
18 ELVIRA SULJAGIĆ
19 EMIR BRKOVIĆ
20 EDIS GUŠIĆ
21 SANIDA KOVAČEVIĆ
22 AMEL BAJRIĆ
23 KRISTINA HUSEINEFENDIĆ
24 JASMIN ZONIĆ
25 HAMZA SIRUČIĆ
26 ALDINA BEGOVIĆ NUKIĆ
27 ENIS ZULIĆ
28 MELISA MEHIĆ
29 ALEN BERBIĆ
30 JASMIN JOLDIĆ
31 AMIRA JAŠAREVIĆ MUSTAJBAŠIĆ
32 DAMIR ĐULOVIĆ
33 EMINA OSMANBEGOVIĆ
34 MIRSAD ŠABIĆ
35 MERIM MUKIĆ
MIRNES AJANOVIĆ – BOSS – BOSANSKA STRANKA
1 MIRNES AJANOVIĆ
2 MUBERA ISABEGOVIĆ
3 MUAMER DEDIĆ
4 ALMA ZONIĆ
5 DANIJEL SENKIĆ
6 AMRA DORIĆ
7 MUFID MEHANOVIĆ
8 SMAJO SPAHIĆ
9 RIJALDA EMKIĆ
10 IZUDIN MEDENJAKOVIĆ
11 MARIZELA SENKIĆ
12 NEDŽAD ZONIĆ
13 SLAVICA TOMIĆ
14 SALKO HASANČEVIĆ
15 ELVIR ĆOSIĆ
16 FIKRETA MUSTAČEVIĆ
17 ASEF DORIĆ
18 JASMINKA ZONIĆ
19 RASIM MUJČINOVIĆ
20 ALMIR SALKIČIĆ
21 SANDRA JUSUFOVIĆ
22 MATEJ JURIĆ
23 NIHADA REKIĆ
24 EDIN SULJIĆ
25 ALMIN JUSUFOVIĆ
26 AMELA SALKIČIĆ
27 TAHIR MUJIĆ
28 ISMETA HASANČEVIĆ
29 MEHMED KUNOSIĆ
30 DRAŽEN MAKSIMOVIĆ
31 ŽELJKA BOJANOVIĆ
BNF – BOSANSKI NARODNI FRONT
1 HASIB HIRKIĆ
2 ALDIJANA HODŽIĆ
3 EDIN MAHMUTOVIĆ
4 NERMINA MURATOVIĆ
5 AMIR TALETOVIĆ
6 AMIR HALILOVIĆ
7 VILDANA MUMINOVIĆ
8 ERMA DELIĆ
9 RUSMIR DUGALIĆ
10 HAZRUDIN ŽIGIĆ
11 MIRSADA PAŠEVIĆ
12 NAIL ĆEHAJIĆ
13 JASMINA FASLIĆ
14 EDIN ZAHIROVIĆ
15 SIFET HALILOVIĆ
16 ENESA OSMANČEVIĆ
17 ADNAN JAHIĆ
18 MEDIHA FEJZIĆ
19 JASIM MUJKIĆ
20 EMIL ZONIĆ
21 SAFURA SIRUČIĆ
22 MEDIN BEĆIĆ
23 MAHIR HODŽIĆ
24 ZLATA BAJRAMI
25 IRNIS BAJRAMOVIĆ
26 SENKA KOVČIĆ
27 HUSEJN KARIJAŠEVIĆ
28 SLAVKO DŽINIĆ
29 ALMA SMAJIĆ
30 MIRJAD REDŽIĆ
31 DŽENITA BEŠIĆ
32 ADI HAMZIĆ
33 NIJAZ HALILOVIĆ
34 ALMERISA SAKIĆ
35 ZLATKO JOSIĆ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
1 ŽELJKO KOVAČEVIĆ
2 MILA TANIĆ
NEZAVISNA LISTA “SLOBODA”
1 SENAD MEHMEDINOVIĆ
2 LEJLA OSMANČEVIĆ
3 AJDIN SOFTIĆ
4 NEDŽAD DURMIĆ
5 ELDIN IBRAHIMOVIĆ
6 ELVIR FEJZIĆ
7 ZORAN JOVANOVIĆ
8 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ
9 SENAD ŠEHOMEROVIĆ
10 MENSUR MUJEZINOVIĆ
11 NEJRA MUHAREMOVIĆ ORIĆ
12 NADINA JAHIĆ
13 ALMIR MAJSTOROVIĆ
14 ADMIR IKINIĆ
15 SABINA JOGUNČIĆ
16 AMELA ZAIMOVIĆ
17 JASENKO ČOMIĆ
18 MUNEVERA RAHMANOVIĆ-HRBAT
19 ADNANA DERVIŠEVIĆ
20 JOSIP MOSKOVIĆ
21 JASMIN SELIMI
22 FATIMA DADANOVIĆ
23 ADNAN ČIVIĆ
24 VILDANA BRKOVIĆ
25 MIRELA HUSIĆ
26 AMELA HODŽIĆ
27 ESMERALDA MUJKIĆ
28 MIRSAD FAJIĆ
29 HUSEJN KARIĆ
30 MARIJA KUREVIĆ
31 VLADO PAVIĆ
32 ISMIHANA BEŠIĆ
33 SANDRA IKINIĆ
34 AJLA ALIČIĆ
35 LEJLA PERČO BIJEDIĆ
NAŠA STRANKA
1 OMER BERBIĆ
2 DRAGANA BERBEROVIĆ GAGRO
3 MUHAREM KABIL
4 ENIDA NEVAČINOVIĆ
5 JASENKO TOPIĆ
6 AMELA JUSUFOVIĆ
7 SLAĐAN SULJETOVIĆ
8 DILISTA BAŠIĆ
9 MARIJANA KLAPIĆ
10 ADNAN ALJIĆ
11 FUAD HALILOVIĆ
12 ANA ZEC
13 MIRZA KABIL
14 NERMINA ZONIĆ
15 ALMIR PIRIĆ
16 SANEL PANDUR
17 AMEL CIPURKOVIĆ
18 NINA BONIĆ
19 MIRZA HUSEMANOVIĆ
20 ALMA ĆEBIĆ
21 JASMINA OMERDIĆ
22 HARIS DEDAJIĆ
23 JASMINA ISABEGOVIĆ
24 MIRZA MEŠANOVIĆ
25 HARIZ ORUČ
26 MINEHETA KARIĆ
27 DŽAFER BRKIĆ
28 NERMA ŠABANOVIĆ
29 SENADA TANKIĆ
30 IVAN MANDIĆ
31 MIDHAT GLAVIĆ
32 EMINA BOGALJEVIĆ SUŠIĆ
33 VLADISLAV VLAJIĆ
34 IRMA BEKIĆ
35 ZVJEZDAN KARADŽIN
HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 DEJAN KOVAČEVIĆ
2 NATAŠA PAVIĆ
3 BOŽO JURIĆ
4 GORAN STOJAK
5 IVANA BRKIĆ
6 DRAŽAN DIVKOVIĆ
7 DRAGANA BANOVIĆ
8 AZUR AZABAGIĆ
9 VESNA ČAJIĆ
10 ANTO JURIĆ
11 SMILJA ANDRIĆ
12 BORIS BARIŠIĆ
13 SNJEŽANA TOKIĆ
14 DARKO ŠEŠLAK
15 SLAVKO TADIĆ
16 LJUBICA ŠIMIĆ
17 NIKO PEJIĆ
18 IRENA STOJAK
19 BLAŠKO TOPALOVIĆ
20 DRAGAN ĐAKOVIĆ
21 JADRANKA BIRO
22 STIJEPO STOJAK
23 JADRANKA PAVLIĆ
24 DARKO MARINOVIĆ
25 DARIO ĐORDIĆ
26 JANJA VASILIĆ
27 DANIEL PERANOVIĆ
28 ANKICA ĐURIĆ
29 MIROSLAV PAVIĆ
30 DARKO JOVANOVIĆ
DEMOKRATSKA FRONTA – DF
1 DENIS BEĆIROVIĆ
2 AMRA ĐAPO
3 SEID HASIĆ
4 AMELA RAMIĆ
5 MIREL MIŠKOVIĆ
6 MIRZA TUPAJIĆ
7 OLGICA BEŠIĆ
8 EDIN ČEJVANOVIĆ
9 AZRA IBRAHIMOVIĆ
10 ERVIN ALIBEGOVIĆ
11 MIRSADA BARAKOVIĆ
12 TARIK SMAJLOVIĆ
13 DRAGANA PANTIĆ
14 SANEL HASANBAŠIĆ
15 ALIJA MRKONJIĆ
16 LARISA ĆUSTENDIL
17 KADIR HAJDAREVIĆ
18 ŽELJKA PEJIĆ
19 AMIR KULAGLIĆ
20 NEDŽAD SRABOVIĆ
21 ARMELA KARIĆ
22 MUNEVER DŽUZDANOVIĆ
23 SANJA DUKIĆ
24 EMIR HADŽIMEŠIĆ
25 EMIR HAMZIĆ
26 AMINA HODŽIĆ
27 NERMIN BEKTIĆ
28 EMA PIRIĆ
29 MIRSAD FEJZIĆ
30 DEMIR DŽAFIĆ
31 MAIDA ČANIĆ ILIĆ
32 ALEN TOMIĆ
33 LEJLA BALUKOVIĆ
34 ESAD MEHIĆ
35 AMIR MORANKIĆ
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE – PDA
1 EMIR ŠAHOVIĆ
2 EDISA PAPRAĆANIN
3 IZUDIN FERIZOVIĆ
4 SAMIR IMAMOVIĆ
5 AMRA (DŽEVAD) PIRIĆ
6 ADO NOVALIĆ
7 NADIR DŽANANOVIĆ
8 ALISA TOKIĆ
9 JELENA HRIBAR-HADŽIĆ
10 JASMIN BRKIĆ
11 DŽENITA PAŠALIĆ
12 SADAM IBRAHIM ZAYED
13 JASMINKA GOJAK
14 JASMIN MEHMEDOVIĆ
15 ŠEFKET HASIĆ
16 AZEMINA MUJKANOVIĆ
17 ELDAR REKIĆ
18 HILDA SMAJIĆ VASILJ
19 OLIVER JURIŠIĆ
20 DAJANA MEMIĆ
21 MIRHAD BOŠNJAKOVIĆ
22 AMAR SALETOVIĆ
23 ELDAR HADŽIAVDIĆ
24 ELVISA IBRAHIMOVIĆ
25 SANEL SMAJIĆ
26 MILADA SRNA
27 MUAMER JAHIĆ
28 ZLATKO IVANKOVIĆ
29 ZINAIDA MEMIŠEVIĆ
30 ADNAN SULJIĆ
31 SELMA ĆOSIĆ
32 TARIK BIJEDIĆ
33 MILAN PERDAN
34 ZERINA ZUPČEVIĆ
35 ELVEDIN DŽINIĆ
PLATFORMA ZA PROGRES
1 FERID MUSLIĆ
2 ALMA ĐERZIĆ IMAMOVIĆ
3 IZUDIN MALEŠKIĆ
4 SANELA ČAJLAKOVIĆ KURTALIĆ
5 JASMINA NUMANOVIĆ STJEPANOVIĆ
6 LELA KULOVIĆ
7 HARIS KURTALIĆ
8 SUADA ŠEHOVIĆ
9 SREĆKO ŠKROBIĆ
10 SONJA BRČINOVIĆ
11 MEHO MEŠANOVIĆ
12 ADNA MEMIĆ
13 MIRZAD OKANOVIĆ
14 MERJEM SUŠIĆ
15 ALEN KULOGLIJA
16 SELMA ĆATIBUŠIĆ