Objavljena konačna lista za dodjelu stipendija boračkoj kategoriji u TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdilo je konačne liste osoba koje ostvaruju pravo na dodjelu stipendija za školsku, odnosno akademsku 2025/2026. godinu.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija borcima Bosne i Hercegovine i djeci boraca, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdila je konačnu listu osoba u statusu učenika za dodjelu stipendija za školsku 2025/2026. godinu.

Utvrđena je i konačna lista osoba u statusu studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2025/2026. godinu.

Riječ je o stipendijama namijenjenim borcima Bosne i Hercegovine i djeci boraca, a konačne liste objavljene su nakon provedenog postupka u skladu sa važećim propisima i kriterijima.

Dodjela stipendija predstavlja jedan od vidova podrške učenicima i studentima iz boračkih kategorija, s ciljem olakšavanja njihovog školovanja i studiranja.