Objavljena lista odabranih korisnika novčanih sredstava za zapošljavanje ranjivih kategorija u 2025. godini

Selma Jatić
Objavljena lista odabranih korisnika novčanih sredstava za zapošljavanje ranjivih kategorija u 2025. godini
Grad Tuzla

Komisija za ocjenu prijava pristiglih na Javni poziv za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle, namijenjenih za podršku privrednim subjektima koji zapošljavaju osobe iz ranjivih kategorija, danas je objavila zvaničnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava za 2025. godinu.

Lista je dostupna na službenoj web stranici Grada Tuzle, kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave. Ovim programom Grad Tuzla nastavlja pružati finansijsku podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada, s ciljem povećanja zapošljivosti i stvaranja novih radnih mjesta za osobe iz teže zapošljivih grupa.

Javni poziv bio je usmjeren na privredne subjekte koji planiraju zaposliti pripadnike ranjivih kategorija, među kojima su dugotrajno nezaposlene osobe, mladi bez radnog iskustva, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i druge posebno osjetljive skupine. Komisija je nakon razmatranja pristiglih prijava utvrdila listu korisnika koji ispunjavaju uslove i ispunili neophodne kriterije.

Objavljena Lista o odabiru korisnika po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2025. godini (datum objave: 27.11.2025.) predstavlja finalni pregled odabranih aplikacija.

Provođenje ovog programa dio je kontinuiranih aktivnosti Grada Tuzle na unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja, poticanju poduzetništva i jačanju inkluzivnog tržišta rada.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle.

