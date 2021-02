Objavljena vremenska prognoza do 8. marta

Stabilno anticiklonalno polje nad Bosnom i Hercegovinom usloviće suvo i pretežno sunčano vrijeme.

Veće pozitivno odstupanje srednje temperature smanjiće blagi jutarnji mrazevi u sjevernijim dijelovima.

U kotlinama i duž riječnih tokova na sjeveru u prijepodnevnim satima očekuje se magla i niska oblačnost.

Kako se očekuje stabilno i relativno toplo vrijeme do kraja mjeseca, već sad se mogu potvrditi prognoze za suv i natprosječno topao februar.

Minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od -2°C do 4°C u sjevernim dijelovima, na jugu zemlje do 8°C. Najviše dnevne temperature između 13°C i 17°C, u Hercegovini do 20°C. Na područjima sa dugotrajnom maglom maksimalne temperature do 12°C.

U prvoj sedmici marta prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se suvo i i nešto svježije vrijeme sa temperaturama nešto malo iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnji mrazevi mogući su u centralno-sjevernim područjima i na planinama.

Od 6. do 8. marta perioda očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima. U centranim područjima nije isključen i snijeg.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od -2°C i 4°C na sjeveru, 10 0°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 8°C i 13°C u sjevernim djelovima, na jugu Hercegovine do 15°C.

