Objavljeni javni pozivi za dodjelu pomoći turističko-ugostiteljskom i poljoprivrednom sektoru

Federalna ministarstva okoliša i turizma i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, danas raspisala javne pozive za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći od 30.000.000 KM ugroženim poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog i 10.000.000 KM iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Pravo učešća po javnom pozivu iz turističko-ugostiteljskog sektora imaju hoteli, turističke agencije, turoperatori i turistički vodiči, a otvoren je 21 dan od dana objave. Svi zainteresirani ovaj poziv mogu preuzeti na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kazala je da je vrlo radosna zbog činjenice da je njen višemjesečni angažman i rad na pomoći turističkom sektoru urodio konkretnom pomoći.

– Zahvalna sam i kolegama u Vladi FBiH koji su me podržali kada sam zatražila da se pomogne turizmu, kao i predstavnicima turističkih privrednika koji su imali strpljenja. Gotovo cijelo ljeto bila sam angažirana na iznalaženju načina na koji trebamo pomoći radnicima u turizmu. Turistički privrednici zadovoljni su iznosom pomoći koja će većini značiti da neće morati zatvarati firme i otpuštati radnike. Pandemija će ostaviti negativne posljedice i moramo se svi zajedno boriti za svako radno mjesto – rekla je Đapo.

Pravo učešća po javnom pozivu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji je objavljen na webu ovog ministarstva i koji će također biti otvoren 21 dan od dana objavljivanja, imaju izvozno orijentirana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz veći od 30 posto od ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije BiH).

To se odnosi na meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčje i kozje), mlijeko i prerađevine od mlijeka, meso peradi i njihove prerađevine, ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine, voće i prerađevine od voća, grožđe i masline i njihove prerađevine, povrće i njegove prerađevine, med i drugi pčelarski proizvodi, ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine i gljive i njihove prerađevine.

Da bi ostvario pravo na pomoć korisnik, između ostalog, mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) odnosno Registar klijenata (RK) i registriran kao pravni subjekt, zadruga, obrt ili drugi pravni subjekt iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Kriterij za dodjelu pomoći je vrijednost izvoza u periodu od 1.1. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, bit će izračunat iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 60 posto iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava.

Drugi kriterij je broj zaposlenih radnika kod korisnika na dan 30.9.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, bit će izračunat iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40 posto od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava.

Opći ciljevi dodjele finansijske pomoći su očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.

Privredni subjekti ovu pomoć moći će koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća i troškove poslovanja koji su nastali u periodu od 1.7. do 31.12.2020. godine.

Jedan od uvjeta ovih javnih poziva je i to da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika u periodu do 31. decembra 2020. godine, a u odnosu na broj radnika na dan 30. septembar 2020. godine.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM, a maksimalan iznos pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je jučer objavilo javni poziv za pomoć izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije.