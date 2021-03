Objavljeni ”Transkripti genocida”: Muslimani sekta, dogovoren genocid, buna protiv dahija…

Genocidna namjera i planiranje genocida i etničkih čišćenja nad nesrbima u Bosni i Hercegovina primjetni su na skoro svakoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH. To najbolje pokazuje dokument ”Transkripti genocida” koji zapravo sadrži izjave političkih zvaničnika iz ratnog perioda. Primjetan je širi politički koncenzus o provođenju genocida nad bošnjačkim stanovništvom.

”Ti detalji su veoma šokantni jer Karadžić, Mladić svojim riječima planiraju genocid i ne kaju se za to… mi ćemo proslijediti i online platformu pa će sve to biti dostupno. Sada smo samo neke stvari izdvojili, a to su zapravo sjednce koje su održavane od 92’ do 96’. To nije nešto planirano preko noći… preko 3 hiljade stranica ima, 59 sjednica je održano,” rekla je za RTV Slon Almasa Salihović, portparol Memorijalnog centra Srebrenica.

A tokom svih sjednica vidljiva je želja i dogovoren plan za odvajanjem srpskog od svih drugih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Samo provođenje ovakvog plana nije moglo bez etničkih čišćenja i genocida i toga su srpski političari u Skupštini srpskog naroda bili svjesni.

”Želimo slobodu i državu za srpski narod i potpuno razdvajanje za sva vremena sa Muslimanima i Hrvatima“.

(Momčilo Krajišnik, juni 1995.)

„Prema tome mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi a ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je lјudi genocid.“

(Ratko Mladić, maj 1992.)

„Ubijeđen sam da će 21. decembar 1991. godine biti početak bune protiv dahija.“ (Rajko Dukić, 21.12.1991.)

”Smatramo da su Muslimani sekta, grupacija ili skupina, turske provenijencije. Ima li još neko šta da doda? Nema. Stavlјam na glasanje sve ove zaklјučke. Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Gospodo, hvala vam usvojili smo zaklјučke jednoglasno.“

(Momčilo Krajišnik, 8.1.1993.)

„Ja sam kao vrhovni komandant stao iza plana za Žepu i Srebrenicu, za Srebrenicu uglavnom.” (Radovan Karadžić, 15.10.1995.)

Projekat ”Transkripti genocida” implementirao je Memorijalni centar Srebrenica, a ovaj dokument predstavljen je za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Iz Memorijalnog centra poručuju da su otvoreni za svaki vid saradnje sa svima onima koji su zainteresovani za korištenje materijala, a želja im je da se podigne svijest javnosti, te da ostane trajni historijski zapis.