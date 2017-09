Oblačno vrijeme sa kišom sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne

U Hercegovini, na jugozapadu Bosne, te ponegdje u centralnim područjima sutra se prijepodne očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno. Tokom poslijepodneva postupno razvedravanje, a lokalni pljuskovi su mogući još ponegdje u Krajini, na jugozapadu i sjeveroistoku Bosne, kao i u Hercegovini.

Krajem dana u cijeloj BiH bez padavina. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 10 do 16, na jugu od 16 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stupnjeva.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a ponegdje uz kišu registrovana je i grmljavina. Tokom dana, padavine su postupno prestale.