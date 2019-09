Oboljeli od hepatitisa C imaju mogućnost liječenja novim lijekovima

Zdenko Simonović na ideju o osnivanju Udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa došao je kada je i sam obolio. To je bilo 1996. godine, kada je Zdenko, inače dobrovoljni darivatelj krvi kod kojeg godinama nije bilo nikakvih naznaka da ima hepetitis c, isti dijagnosticiran. Bolest je uznapredovala za pet godina i Zdenko je zbog lošeg zdravstvenog sistema u BiH bio primoran na liječenje u Beogradu. Terapija interferonom, bila je jako teška i sa mnogo nuspojava za pacijenta, dodao je Zdenko. No, od 2016. godine zdravstvene ustanove u BiH koriste direktno djelujuće antiretroviralne lijekove, DAA terapiju, čime je procenat izlječenja podignut na skoro 100 posto, a postupak je mnogo lakši za pacijente.

“Nova terapija u odnosu na ove stare terapije traje tri mjeseca, toliko sam ja dobio, 100 posto je uspješna bila. Unazad godinu dvije dolaze nove terapije koje su još kraće i jeftinije za nekih 30 posto od dosadašnjih. Što se tiče pacijenata puno je lakše, skoro da nemate simptompa. KOd kuće uzimate tablete, pijete i za praktično dva mjeseca čovjek je izliječen.”, rekao je Zdenko Simonović, predsjednik Udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa.

Mnogo je ljudi poput Zdenke koji i ne znaju da imaju hepatitis c. Liječenje je danas besplatno, a do sada je u BiH novom terapijom liječeno oko 300 oboljelih. Iz TK od tog broja liječeno je oko 80 posto pacijenata.

“Naši bolesnici se liječe u dvije klinike, u Klinici za infektivne bolesti i Klinici za interne bolesti. Mi do sada kome god da smo uključili tu terapiju imali smo izlječenje što je jako važno i predstavlja veliku nadu za bolesnike u budućnosti.”, dodao je prof.dr. Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC Tuzla.

Zavodi zdravstvenog osiguranja FBiH i RS-a u proteklom periodu učinili su velike napore kako bi osiguranicima obezbijedili najnovije terapije za liječenje. O hepatitisu C stručnjaci iz BiH, i regije govorili su na 5. Kongresu infektologa i 2. Kongresu mikrobiologa koji je održan tokom vikenda.

“Naši dragi domaćini su okupili više od 250 predavača. Teme su više nego aktualne, suvremene, na tragu praćenja svjetskih trendova. Čast nam je da smo prošle godine primjljeni u evropsku obitelj kliničkih mikrobiologa i infektologa. Naše udruženje će baštiniti sve benefite evropskog udruženja infektologa.”, istakla je doc.dr. Jadranka Nikolić, predsjednica Asocijacije infektologa BiH.

Globalna zdravstvena strategija o virusnim hepatitisima je smanjenje smrtnosti i značajno povećanje liječenja oboljelih do 2030. godine. Nova terapija ide u smjeru ostvarenja tog cilja.

“Ova terapija je takva terapija da poslije 12 nedjelja mi radimo provjeru virusološkog odgovora i ukoliko je stabilni virusološki odgovor negativan to znači da je virusna čestica u krvi nedetektivna poslije 12 sedmica nakon terapije, to je izlječenje.”, istakao je prof. dr. Antonija Verhaz, načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC RS Banja Luka.

Ovo je bio multidisciplinarni zajednički kongres iz područja mikrobiologije i infektologije, gdje su stručnjaci iz ovih oblasti razmjenjivali znanja o mnogim bolestima, kao što su zarazne bolesti djece, uticaj aerozagađenja na respiratorne upalne bolesti, značaj kontrole i nadzora epidemija i bolesti. UNICEF je sa svojim ekspertima organizovao radionicu o svim aspektima vakcinacije.