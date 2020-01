Obustava saobraćaja u ulici 1. Inžinjerijske brigade

Danas, 24.01.2020. godine, u periodu od 07:00 do 16:00 sati, uposlenici JKP Komunalac vršiti će redovno uređivanje prostora i orezivanje drveća u ulici 1. Inžinjerijske brigade. U tu svrhu će doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu na kojem se budu vršili radovi orezivanja, i to iz pravaca ulice ZAVNOBiH-a do NLB banke.

Molimo korisnike javnih parkirališta u predmetnoj ulici (1. Inžinjerijske brigade i Dom armije) i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne saobraćajne pravce i parkirališta na kojem se ne vrše radovi.