Obveznici fiskalizacije dužni su evidentirati svaki ostvareni promet putem fiskalnih uređaja

Za vrijeme novogodišnjih praznika Porezna uprava Federacije BiH intenzivirat će aktivnosti inspekcijskog nadzora kod obveznika koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva i drugih proizvodno-uslužnih djelatnosti, s obzirom da se u tom periodu očekuje pojačan promet roba i usluga i povećan broj turista.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike – sva pravna i fizička lica na obavezu poštivanja poreznih i drugih važećih zakona, a posebno Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH prema kojem su dužni evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalnog uređaja, kupcima izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave Federacije BiH.

Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH propisane su kazne u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000, 00 KM za poduzetnike.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe itd.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da poštuju porezne zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i dodatnim troškovima.