Očekujemo prvo mjesto pred domaćom publikom

Futsal reprezentativci Bosne i Hercegovine će se sutra okupiti u Zenici i početi pripreme za turnir grupe F preliminarne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2020.

Na spisku selektora Ive Kreze nalazi se 6 igrača iz prvoplasirane ekipe Premijer futsal lige BiH i aktuelnog prvaka države, Mostar SG Staklorada.

Jedan od njih je i Dejan Pavlović koji smatra da je naša selekcija favorit na turniru na kojem učestvuju još Škotska, Švajcarska i Turska:

„Bili smo nositelji u žrijebu i to nije bilo bez razloga. Vjerujem da smo najkvalitetnija ekipa u grupi i da ćemo to pokazati na terenu. Prednost je i to što ćemo igrati pred domaćom publikom i ne želimo da iznevjerimo sve one koji dođu da nas podrže. Vjerovatno će susret sa Turskom u trećem kolu odlučivati ko će biti prvi u grupi, a očekujem da to budemo mi.“

Pavlović kaže da ekipa spremno dočekuje turnir:

„Nakon završetka jesenjeg dijela takmičenja u Premijer ligi, skoro da i nismo imali pauzu jer smo svi učestvovali na kvalitetnim turnirima. Osim toga sa klubovima smo odradili pripreme i sigurno je da smo svi već u dobroj formi i spremni za takmičarske utakmice.“

Dvadesetsedmogodišnji reprezentativac ističe da bh. reprezentacija ima kvalitet:

Futsal reprezentativci će se okupiti sutra u Trening centru NS/FS BiH, a prvi trening će odraditi u Areni Zenica u 18:00 sati.