Očekuju se ekstremno visoke temperature: U BiH sutra sunčano i vruće

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano.

Umjeren porast naoblake tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove.

U Tuzli također sunčano i toplo, a FHMZ je izdao i žuti meteoalarm za područje tuzlanske regije zbog ekstremno visokih temperatura.

Obzirom da će poslijepodnevni sati zbog visokih temperatura, biti neugodni, hroničnim bolesnicima i meteoropatima preporučuje se reduciran boravak na otvorenom. Moguće su i reakcije na vrijeme u vidu iscrpljenosti, razdražljivosti i nesanice.

Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.