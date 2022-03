Od 1. aprila porodilje u TK imaju pravo na novčanu naknadu

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je dana Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zkaona o socijallnoj zaštiti, zaštiti ciilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. Ovim zakonom pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1000 KM mjesečno godinu dana, odnosno 890 KM ( kada se odbije porez), imate će nezaposlene porodilje, dok će zaposlenim porodiljama biti isplaćena razlika na platu do 1000 KM. Zakonom su obuhvaćene i porodilje od 1. aprila 2021. do 1. aprila 2022 godine i one će dobiti jednokratnu pomoć u visini od 1000 KM. Za naknade porodiljama u ovoj godini bit će potrebno obezbijediti oko 26 miliona KM.

“ Mi u ovom momentu razumijemo stanje u kojem žive građani TK, kompletnu situaciju povećanje cijena, inflancije i ovo je samo jedna od mjera kojim želimo pomoći građane TK ukupno njih 18 mjera koje će ova Vlada provesti košta Budžet kantona preko 50 miliona od toga će direktno 35 miliona biti isplaćeno građanima TK kroz različite vidove pomoći.” rekao je Fahrudin Skopljak, poslanik SDA u Skupštini TK

Puno diskusije vođeno je oko ovog zakona, jer poslanici iz opozicije smatraju da on nije istovjetan sa inicijativom koja je usvojena u januaru ove godine.

“Ja slobodno mogu da kažem da ovdje nisu samo prevarene majke porodilje i zaposlene i nezaposlene nego i poslanici koji su jednoglasno podržali inicijativu ,a ona se danas ne može da implementira u izvornom tekstu” istakao je Senad Alić, poslanik PDA u Skupštini TK

Takođe iz opozicije smatraju da je ovaj Zakon diskriminirajući u odnosu na nezaposlene i zaposlene majke, ističući i da majke koje su zaposlene,a primaju platu preko 1000 KM, nisu obuhvaćene ovim pravom.

“One majke porodilje koje ne rade dobit će 1000 KM ali one koje rade će dobiti će s amo razliku od primanja koja zarađaju na taj način po meni pravimo veliku diskriminaciju pogotovo prema majkama koje rade teško zarađaju, grade ovu državu, plaćaju porez i u konačnici da dobije maksimalno 400 KM ,može dobiti ona žena koja je na minimalnom ličnom dohodku” dodao je Alen Karić poslanik SDP u Skupštini TK

Usvojen je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i Zakona o visokom obrazovanju. Jedna od novina na koje donose izmjene jeste omogućavanje obavljanja pripravničkog staža i onim studentima koji nisu pripadnici boračke populacije, kao i stipendiranje nadarenih učenika i studenata. U rebalansu Budžeta za stipendiranje učenika i studenata izdvojit će se 500 hiljada KM.

“Imamo zakonsku pretpostavku da u rebalansu Budžeta predvidimo sredstva nadarenih učenika, odnosno studenata, do sada nije postojala ta mogućnost , sa nivoa kantona se izdvajaju sredstva i stipendiraju nadareni učenici na ovom nivou , kako je to danas usvojeno” dodao je Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK

Izmjene Zakona o obarzovanju podržali su i poslanici iz opozicije, ističući da je Zakon o obrazovanju odraslih i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, pripremila prošla Vlada.

“ Tako da smo mi imali samo predlagača ali je to zakon iz prethodne vlade i mi smo to podržali što se tiče izmjena zakona o osnovnom, sredenjem i visokom obrazovanju , kvalitetna izmjena jer daje prostor da nadareni učenici studenti , mogu biti stipendirani na način način kako je to zakon propisao” rekao je Dževad Hadžić, poslanik SDP u Skupštini TK

Poslanici su danas između ostalog razmatrali i izvještaje o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za prošlu godinu, Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, te izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi u ruralnom razvoju za prošlu godinu.