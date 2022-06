Od 1. jula vozom sa Talgo vagonima iz Sarajeva do Ploča

U Zagrebu je danas održan sastanak Predsjednika uprave – generalnog direktora Željeznica FBiH, Enisa Džafića i Predsjednika uprave „HŽ putnički prevoz“, Željka Ukića na kojem je postignut sporazum o uvođenju sezonskog voza na relaciji Sarajevo-Ploče.

Voz će saobraćati petkom, subotom i nedjeljom od 01.07.2022. do 11.09.2022. godine. O tačnom redu vožnje i cijenama karata javnost će biti blagovremeno obavještena. Promotivna vožnja najavljena je za 1. juli 2022. godine.

„Postigli smo dogovor sa Hrvatskim željeznicama i ponovo, nakon osam i po godina, uvodimo liniju Sarajevo – Ploče – Sarajevo. Željeznice FBiH su kičma razvoja bh. privrede, i pored rekorda koje bilježimo u teretnom saobraćaju, od izuzetne je važnosti održavanje postojećih i vraćanje novih linija u domaćem i međunarodnom putničkom saobraćaju. Ranije smo uvođenjem kombinovanog prijevoza uspijevali u ljetnoj sezoni omogućiti odlazak na Jadransko more. Direktnom linijom do Ploča podižemo nivo kvaliteta usluge, jer naši putnici će moći po prvi put uživati u putovanju u modernim i udobnim Talgo vagonima do krajnjeg odredišta. Zahvalio bih se svim našim željezničarima koji ulažu znanje i maksimalne napore da Željeznice FBiH budu iz dana u dan bolje. Zahvaljujem se i kolegama iz Hrvatskih željeznica sa kojima smo uspjeli postići sporazum, na korist i radost svih putnika, kako iz Bosne i Hercegovine tako i Hrvatske, ali i na radost mnogobrojnih turista iz cijelog svijeta”, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica FBiH.

ŽFBiH nude putnicima niz drugih komercijalnih povlastica za određene kategorije putnika. Povlastica od 30 % odobrava se kod putovanja u grupi od najmanje 6 odraslih putnika. Istu povlasticu uživaju i studenti, penzioneri, lica starija od 60 godina života, novinari i ratni vojni invalidi. Djeca starosne dobi od 4 – 12 godina, slijepa lica i njihovi pratioci, kao i grupe veće od 30 putnika imaju povlasticu 50 %. Djeca do 4 godine starosti ostvaruju pravo na besplatnu vožnju.

Željeznice FBiH osluškuju puls javnosti i nastoje svojim putnicima pružiti što kvalitetniju uslugu, uz zagarantovan komfor, sigurnost i pouzdanost.