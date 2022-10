Od 1. novembra novi finansijski udar na građane BiH

Od 1. novembra do 1. aprila 2023. na teritoriji BiH zakonski je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme za vozila koja obuhvata i gume za zimsku upotrebu

Građani BiH koji posjeduju automobile uskoro bi se mogli suočiti s neočekivanim troškom, zimskim gumama skupljim za najmanje 20 posto u odnosu na prošlogodišnju cijenu, što će biti dodatni udar na ionako svakodnevnim poskupljenjima osiromašene kućne budžete, piše Večernji list.

Do prije nekoliko mjeseci industrija guma još je uglavnom dobivala važne sirovine, kao što su čađa i sintetička guma, iz Rusije i Ukrajine. Osim poskupljenja sirovina, na cijene guma utjecali su i povećani troškovi energije i prijevoza.

Cijene kaučuka su rasle, a oko trećine čađe (ugljikova praha) potrebne za proizvodnju guma velikim dijelom dolazile su iz Rusije, što je dodatni izvor problema, tačnije rasta cijena. Inače, problem je i što su tvornice koje su proizvodile za sjeverni dio Evrope stacionirane u Rusiji, a one sada zbog sankcija stoje.

Zbog sankcija proizvodnja se preusmjerila na tvornice koje su opskrbljivale centralnu i južnu Evropu, no budući da su njihovi kapaciteti ograničeni, postavlja se pitanje što će biti s ponudom.

Više cijene

U kompaniji koja se bavi prodajom i montažom autoguma još prošlog mjeseca formirali su nove cijene.

– Došlo je do povećanja svih ulaznih parametara, faktura, tako da nam nije preostalo ništa drugo nego formirati nove cijene. Za 20 posto je došlo do rasta cijena guma evropskih proizvođača, a za 30 posto kineskih u odnosu na prošlu godinu – kazali su za list Avaz iz ove kompanije.

Kada je pak riječ o trenutnim cijenama zimskih guma, one se, na primjer za dimenziju 185/65/15, kreću od 115 do 150 KM, što, naravno, ovisi o proizvođaču, ali i kvaliteti guma. S većim dimenzijama cijena raste i do nekoliko stotina maraka po komadu.

RTV Slon/ Biznis info.ba