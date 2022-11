Od 14. novembra potpuna obustava saobraćaja preko željeznog mosta u Slavinovićima

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla obavijestili su građane da će, zbog izvođenja radova na sanaciji željeznog mosta preko rijeke Jale u ulici Slavinovići (kod Policijske stanice Istok), doći do potpune obustave saobraćaja preko mosta počevši od ponedjeljka 14. novembra, pa do okončanja radova. Otežan saobraćaj će zbog sanacije putne infrastrukture biti i u ulici Pavla Goranina, također od ponedjeljka. Radovi u ponedjeljak počinju i u ulici Ibre Pašića, od raskrsnice sa ulicom Džindić mahala, gdje će doći do potpune obustave saobraćaja. Iz pomenute Službe su zamolili građane da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.