Od 29. maja do 1. jula 2023. bit će održan “LJUT 2023“ – „28. ljetni univerzitet Tuzla“

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, najavljena je manifestacija „28. ljetni univerzitet Tuzla“. Univerzitet u Tuzli kao organizator i Kantonalna privredne komora Tuzla kao suorganizator predstavili su značaj ove manifestacije za studente i privredu.

Najavili su zajedničko djelovanje na stvaranju što boljih uslova za otvaranje novih radnih mjesta, razvoj privrede, osposobljavanje budućih radnika, sadašnjih studenata.

Kako je najavljeno na konferenciji za novinare u Komori, “LJUT 2023“ – „28. ljetni univerzitet Tuzla“, biće održan u periodu od 29.5. – 1.7.2023. godine u organizaciji Univerziteta Tuzla. Centralna tema „Ljetnog univerziteta“ je „Obrazovanje za održivi razvoj“.

“Univerzitet u Tuzli je i do sada imao dobru saradanju sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla. Očekujemo da će saradnja na projektu “Prva sedmica karijere” donijeti čvršće veze, a samim tim i jače veze privrede i studenata. Namjera nam je da ovaj projekat bude prvi i tradicionalni i da iz njega iznjedrimo brojne aktivnosti koje će prerasti u redovne aktivnosti u okviru obrazovanja a i u okviru stručnog usavršavanja studenata i njihovog zapošljavanja. Pored aktivnosti na umrežavanju privrede i studenata, želimo zajednički raditi sa privrednicima i na regulisanju zakonodavnih odredbi. Želimo da studentska praksa bude zakonski uređena, da riješimo pitanje volontiranje i radimo na izmjenama zakona, što bi u konačnici studente usmjerilo da postanu uspješni zaposleni mladi ljudi”, rekla je Vesna Bratovčić prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli.

U sklopu manifestacije „LJUT 2023“ predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu.

Komora će biti veza sa privrednicima, pokušati približiti dvije strane i posredovati u razmjeni informacija kako bi se došlo do što kvalitetnijih rješenja za proizvodnju kadrova koji trebaju privredi i to kvalitetnih, stručnih kadrova. „LJUT 2023“ počinje „Prvom sedmicom karijere“ koja će biti održana od 29. do 31.5.2023. godine. Ova manifestacija dešava se prvi puta na Univerzitetu u Tuzli, a biće realizovana u partnerstvu sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.

„Kantonalna privredna komora Tuzla se uključuje u ovaj projekat a temeljem iskazanog interesa naših firmi članica. Privrednici okupljeni u komorska granska udruženja su iskazali interes da budu dio ovog projekta. Riječ je o interesu privrede, stvaranju mogućnosti da prepoznaju kadar koji će nositi razvoj privrede u narednom periodu. ubijeđeni smo da je ovo dobar projekat, da će biti od velike koristi i za privredu i za studente i da će upravo sadržaji Prve sedmice karijere biti usmjereni kao ostvarivanju obostranih interesa”, izjavio je Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.

U sklopu „Prve sedmice karijere“ predviđene su brojne radionice, paneli i drugi sadržaji u cilju osiguravanja direktnog kontakta između privrednih subjekata, srednjoškolaca, studenata i akademske zajednice u cjelini.

Neke od interesantnih aktivnosti usmjerenih na povezivanje studenata i poduzetnika su: karijerni korzo, brzi intervjui sa poslodavcima, susreti alumnista, promocije studentskih projekata, prezentacije uspješnih karijera, iskustva iz prakse.

Pored navedenog, Prva sedmica karijere će biti i mjesto otvorene diskusije o zakonodavnim rješenjima za promovisanje i unaprjeđenje pitanja vezanih za stručnu praksu, volontiranje, te usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

„Radujemo se sadržajima manifestacije, prilikom da budemo sastavni dio radionica, panela, diskusija a sve u cilju napretka stručne prakse i upoznavanja sa onim što nas čeka po završetku studija. Vrlo značajan projekat, zadovoljstvo je bilo biti u svojstvu volontera a da je ovo ispravan put i dobar, koristan projekat, pokazuje i podatak da već imamo prijeve velikog broja studenata koji žele biti volonteri. Pozivam sve studente i studentice da nam se pridruže i budu dio jednog kvalitetnog projekta“ rekla je Nura Hamzić studentica Univerziteta u Tuzli i volonterka na ovogodišnjoj manifestaciji „Ljetni univerzitet“.

Kao znak spremnosti na zajedničko djelovanje, koordinirane aktivnosti i nastavak dugogodišnje saradnje, predstavnici Univerziteta u Tuzli i Kantonalne privredne komore Tuzla potpisali su Sporazum o saradnji u narednih pet godina.